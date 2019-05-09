【母親節】80後空姐月花一成薪金　助養貧窮童上學　盼教育改命運

助人為快樂之本，31歲空中服務員林敏澄自8年前起，本着「買少啲衫就得」的信念，透過慈善機構先後助養8名非洲、內地及柬埔寨的貧窮小孩。 因現時發展中國家的兒童，往往因家庭經濟問題，難以負擔教育開支，令他們面臨輟學或早婚機會，而她每月捐出一成薪金，希望助養貧窮童可接受教育，以知識改變命運，成長後覓到理想工作，「如果冇受教育，佢哋可能只係會煮飯，或者任人擺佈，成為人哋嘅產物。」

31歲空中服務員林敏澄至今助養八個發展中國家的貧窮小孩，坦言收到他們寄來的書信及畫作，感到十分快樂。（洪嘉徽攝）

31歲的空中服務員林敏澄現時是8個小孩的助養人，然而，她的愛心並不限於此。林敏澄在大學時曾到內地山區義教，天真爛漫的面孔，教育資源貧乏的情境，令她念念不忘。她感恩自己出生小康之家，成長路一直無憂無慮，故大學畢業後參與助養計劃，回饋社會。

而她的助養之路，則由8年前於一間慈善機構開始，先資助一名非洲貧窮男孩的生活費及學費。

去年再助養多7名兒童

後來她藉工作，踏足過印度，目睹街童流連，眼神空洞，有的更席地而睡，再次觸動她的惻隱之心。她決定坐言起行，去年五月及七月，透過國際培幼會助養多7名小孩，年齡由5至16歲，分別來自內地及柬埔寨。

八個貧窮小孩獲林助養後，生活質素得以改善。（洪嘉徽攝）

祈盼貧窮女孩受教育 掌握自己命運

她特別感嘆身處發展中國家的女孩，需要面對如童婚及割禮等困境，期望資助她們接受教育，長大後能掌握自己的命運，「如果冇受教育，佢哋可能只係會煮飯，或者任人擺佈，成為人哋嘅產物。」

林敏澄每月捐出大約2,000元助養小孩，約佔薪金一成，她坦言金額足以負擔，「買少啲衫就得。」助養者最大快樂，是見證助養小孩健康成長。她指，每隔三、四個月會與一眾助養小孩書信，附上自己全家合照，簡單問候對方，有時亦會送上文具為他們學習「打氣」。有內地小孩新年以畫回禮，足以令林滿心歡喜。

母親節將至，林未有育孩，卻視8個小孩猶如自己的子女，期望他們長大後做一個好人，他日投身社會，做到自己喜歡的工作。若然有天能親會他們，林敏澄希望能親耳聆聽他們呼喚自己的名字，「聽到佢口中叫我個名，話畀我聽佢叫咩名，已經好開心。」