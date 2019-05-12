【母親節】媽叫兒子「阿Sir」　白衣天使母子兵病房守護病人

「自豪，當然自豪！」伊利沙伯醫院有一對母子檔護士組，兒子楊定壹在醫院中長大，耳濡目染下也成為了白衣天使。兒子更青出於藍成為媽媽的上司，令媽媽談敏茹深感自豪。 兩人在醫院見到的時間較家中更多，雖然母親節仍要守護病人，但他們稱只要有時間一起回家吃飯便心滿意足。「媽媽煮什麼都是好吃的！」定壹這樣說。

楊定壹（左）受媽媽談敏茹（右）影響成為白衣天使。（麥凱茵攝）

護士年資30多年的談敏茹，現時是伊利沙伯醫院中央護理部出院前護理組的登記護士；兒子楊定壹則是同院的內科註冊護士，故工作上敏茹需要叫兒子「阿Sir」。對於這個關係，敏茹坦言要尊重兒子，家中是兒子；醫院則是上司，公私分明，也不覺得尷尬。

定壹憶起，約3年前第一次在工作上要與敏茹交接的情況，靦腆地說：「想不到媽媽會叫我阿Sir，當下我呆了，反應不來。」剛從護士學校畢業的定壹，在程序仍有失誤，幸好獲得敏茹即時指導解決。定壹承認自己年資尚淺，故工作上不時要向媽媽請教。

媽媽視兒子為上司 兒子謙稱年資淺要向媽媽學習

敏茹寄語兒子要「視病猶親」，對待病人必須如親人般細心、有耐性。惟內科病房經常逼爆，定壹坦言有時也會感到氣餒，形容「道行未夠深」，需要繼續向媽媽學習。

在訪問期間，敏茹不時深情看着定壹。她認為在公院當護士很辛苦，曾力勸定壹要想清楚，又戲言當年成績平平的定壹能夠成為護士是「奇蹟」言談間流露着對兒子的關懷。

前線人員工時長，故兩人也視醫院是第二個家。在定壹小時候，需要留在醫院內等候敏茹下班，對他回憶最深是兒科病房的圖書閣，以及醫院餐廳內的雞翼。「我記憶最深是有很多『叮噹』可以看，然後再與媽媽下午茶吃雞翼，很開心！」現時兩人間中亦會在醫院餐廳吃雞翼，回味過去。

今日是母親節，定壹雖然要當值而未能出外慶祝，但他認為只要在百忙中仍能回家吃飯便已是對媽媽的最好禮物，「媽媽煮什麼都是好吃的！」