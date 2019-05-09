【母親節】自閉兒由小暴龍變港隊高球手　憑樂觀媽媽願放手

成長於跑馬地（Happy Valley）的Happy Court，樂觀的Anita一生離不開「快樂」二字。19年前誕下患有自閉症的「Happy Boy」樂男，卻一度令Anita的快樂飛走了。幸好，憑自身樂天性格，加上願意放手讓樂男探索世界，兒子從只會透過哭鬧表達情緒的「小暴龍」，日漸「進化」成高媽媽一個頭的「暖男」，亦是港隊特殊奧運高爾夫球金牌得主。 下周日（12日）就是母親節，回顧近廿載育兒生涯，Anita從不覺是犧牲，更不求回報，只盼樂男日後不會社會負累，可以自立生活。

點解要喺我？ Anita憶述樂男確診嚴重自閉症及智障時感到愕然

樂男比媽媽高一個頭，去旅行時會幫媽媽拿行李，令媽媽感到窩心。（張雅婷攝）

子2歲半確診患自閉症 Anita淚流滿面

身高六尺一吋、19歲的樂男在鏡頭前親吻媽媽Anita，送上一句「母親節快樂」，令Anita暖上心頭。「暖男」過去卻曾是「小暴龍」，令Anita感到無助。

樂男兩歲半時確診嚴重自閉症及智障，得知消息一刻，Anita淚流滿面，不禁疑問：「點解要喺我？」由於不會表達自己，樂男終日只懂哭鬧，甚至試過撞牆，被爸爸形容為「小暴龍」，一家都被負面情緒包圍。灰心過後，日子還是要過，Anita為樂男申請入讀協康會特殊幼兒中心，開始解釋到樂男行為。

樂男小時候與媽媽的合照。（受訪者提供）

不擦兒子功課 助建立自信

協康會的課程從「手指指」學起，教曉樂男表達自己。幼兒中心畢業時，樂男經評估後智商達75，屬高功能自閉症，可升讀主流學校，但Anita選擇讓樂男入讀特殊學校，全因「快樂」。Anita解釋，樂男當時的理解力只有3至4歲，「如果一個未有語言能力的小朋友要到主流學校讀書，好慘！他的媽媽會更慘！」

要愉快學習，Anita在功課上亦放手讓樂男自由發揮，基本原則是不擦掉樂男的字。「唔靚，喺因為你覺得唔靚，唔喺佢覺得唔靚......要打擊小朋友信心很容易，但建立自信心卻很難。」簡單一句育兒之道，有多少父母能做到？

如果一個未有語言能力的小朋友要到主流學校讀書，好慘！他的媽媽會更慘！ Anita決定讓樂男入讀特殊學校，而非主流學校

樂男精於看地圖，一家人到外地旅遊時，都由樂男帶路。（受訪者提供） Anita撞崩牙 樂男幫忙止血 本身是孤兒的Anita在寄養家庭長大，是一朵溫室小花，但她不讓樂男再走舊路。自閉症人士擅於閱讀地圖及認路，中一時，樂男需自行上學、放學，初中時已可和朋友去宿營，最「厲害」的一次是帶爸爸到泰國，完全沒有迷路。 勇於放手，原來也有痛過、跌過。 Anita憶述樂男曾因一次家居意外而失去半隻牙，登時血流如注，Anita只會哭泣，反倒是樂男記得學校的急救知識，不慌不忙指導Anita，她憶述當時兒子安撫她說「媽媽，你不可以緊張，你要先幫我止血」。經此一役，Anita笑言「唔死就得」，不妨多給樂男嘗試。

樂男於今年3月，代表港隊出戰香港特殊奧運會，更於個人18個洞賽事勇奪金牌。（受訪者提供）

出戰香港特殊奧運會 奪高球18洞金牌

愛思考、文靜的樂男自中一開始就上高爾夫球訓練班，直到今年3月，代表港隊出戰香港特殊奧運會，更於個人18洞賽事勇奪金牌。對於首次參賽就獲獎，樂男只謙卑地說本來只想累積經驗，從未想過奪獎。雖然只獲了第一個金牌，但樂男已深深明白運動員生涯有限，不打算走這條路。

回想近廿年育兒生涯，笑過、哭過，兒子由小暴龍長大成港隊高爾夫球金牌得主，Anita亦從最初「點解要喺我？」，學懂欣賞樂男的好。一點一滴的默默付出，Anita不覺得是犧牲，更不問回報。

你就好似入錢罌一樣，一直不停入。將來的回報是甚麼？何時會有？無人知。但你若不做，就一輩子都不會有回報。 自閉兒之母Anita

放眼未來，樂男還有漫漫長路，Anita只盼樂男能自立工作，勿成社會負累。至於生活質素，樂男自覺滿意就可。