本港每四人有一人患高血壓　衞生署籲定期量度血壓、減少攝取鹽分

全球每五名成人便有一人患有高血壓，衞生署在2014/15年度的人口健康調查結果更顯示，香港15至84歲人士的高血壓患病率為27.7%，當中約一半並不察覺自身的情況，需透過該次調查才發現自己血壓偏高。本周五是世界高血壓日，衞生署今(13日)呼籲市民了解自己的血壓水平和進行定期量度，實踐健康生活，應對高血壓等非傳染病。

衞生署在2014/15年度的人口健康調查結果更顯示，香港15至84歲人士的高血壓患病率為27.7%。 （資料圖片）

衞生署發言人指，保持健康的生活模式，例如維持均衡飲食並減少攝取鹽分、保持恆常體能運動的習慣和健康的體重、避免吸煙和飲酒、保持心理健康和適當減壓、充足睡眠和休息等，有助降低患高血壓的風險。市民應選擇低鹽低糖低油的食物和每日進食最少兩份水果和三份蔬菜。健康的成年人每日應攝取少於兩克的鈉（約為一標準茶匙鹽），每周宜進行至少150分鐘中等強度或75分鐘劇烈強度的體能活動。

發言人並指，定期量度血壓以及早發現問題十分重要。成年人應每一至兩年最少量度血壓一次，如懷疑有高血壓，應盡快諮詢醫生的意見以安排適當跟進。市民若確診患上高血壓，應按醫生指示服用藥物，同時應了解藥物的效用、服用方法和時間，並定期覆診，以作適切跟進。