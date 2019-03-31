【病人自強聯盟】對抗糖尿高血壓　70病友組隊拉筋做運動

在體育館一間跳舞室內，70名男女幾乎逼滿場地。他們有些頭髮花白，有些聲如洪鐘，普遍年約中年。一小時內，他們熱身，用毛巾、橡筋、椅子拉筋，又拍打關節，原地跑步一百多下，節奏非常緊湊，人人滿頭大汗。 這不是什麼興趣班，也不是運動收費班，這是一個由糖尿病及高血壓病友組成的運動小組。70名病友平均年齡60多歲，透過定期做運動，一同面對病患，互相扶持。「我哋係自強，病人自己連結埋一齊，一齊做運動， 一齊向前進，咁樣好好。」其中一位成員鄧玉儀說。 攝影：徐嘉蒓

鄧玉儀現時是運動小組的組長，負責帶領動作，兩年多以來見證着愈來愈多病友參與。

年過半百的鄧玉儀，在2016年間牙肉不時腫痛、發炎，更患過兩次腮腺炎，卻一直未有求醫。「唔到最慘都唔會睇醫生，唔見棺材都唔流眼流。」直至某天，起床後手指、腳趾異常刺痛，才意識到自己身體或許出問題，「好似畀針咭，又唔係痛嘅，但係好麻，發生咩事呢？」

經醫生檢查後，證實她患有糖尿病及高血壓，「空腹（血糖）指數去到11，正常應該係4至6，死喇，應該好嚴重。」

除了參加運動小組，平日玉儀亦會定期跑步，身體愈來愈健康，但以往完全沒有這習慣。

病後誤信資訊 茶飯不思消瘦十多磅

她以往生活食無定時，飲食又隨意，更嗜甜。「見到叉雞飯，食呀，樣樣都食，亂晒籠。」剛確診時期，她不懂面對，嚇得不敢進食，一個月內一下子消瘦十多磅，「上網睇資訊，糖尿病會糖尿上眼、會盲、會截肢、會跛，愈睇愈驚，唔敢食嘢，完全冇胃口。」

鄧玉儀曾是報章的國際版及投訴版記者，又擔任過公關工作，算是一名知識份子。病後，知識卻統統拋諸腦後。

網路曾流傳向天果有助降三高，可治療高血壓、高血糖、高血脂等慢性疾病。台灣食品藥物管理局曾澄清，有關傳言沒有相關科學論述依據，呼籲市民切勿輕信。鄧玉儀卻偏偏信了傳言，「你會信，因為你好想搵方法幫到自己。你會覺得正喎，唔使做運動，食幾粒就得喎。」

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互助小組 每周做運動

後來醫生轉介她參加由醫院管理局及香港復康會合作的「病人自強計劃」。計劃中，參加者先要上為期五天的課程，認識糖尿病、飲食需注意地方、藥物副作用及學習自行檢察方法等，充分掌握病情資訊。

課程後，復康會組織病人互助小組，加強患者定期做運動。鄧玉儀所屬的運動小組，現時每周三定期在康文署體育館做一小時的健體運動，如用椅子、毛巾、橡筋拉筋、拍打關節、原地跑步一百下等等。

她坦言多年來未有運動習慣，「一直冇動力做，又好似冇咩地方做，又唔知做咩好。」一開始加入小組時，她頻頻喘氣十分吃力。但後來做運動的推動力愈來愈大，她現時定期會在中山公園跑步，又會和小組病友一同行山。更是運動小組的組長，示範動作，帶領病友做運動。

運動有多套拉筋、健體動作，節奏明快，外人不易跟上。

她和運動小組的病友會一起飲茶、吃自助餐。不怕影響病情嗎？她說：「唔怕，跑多兩個圈就得。」她說，不同糖尿病患者對食材有不同的血糖反應，只要飯後檢查血糖反應，勤做運動即可控制血糖，加上進食時，注意食材、份量及烹調方法，口腹之慾也能得到滿足。「呢啲專業資訊，要由專業機構話你知，信心大啲。」

現時鄧玉儀已不需再食降血壓藥，糖尿病藥份量亦減少。「原來係可以食嘢嘅，唔使封住口嘅。」

運動完結後，有病友特意分享旅行小食手信，感情相當好。

正確認識病情 病友成人生支柱

香港復康會現正在全港七個醫院聯網中的香港西、九龍西和新界西聯網，提供「病人自強計劃」服務，每年幫助逾七千名病人。鄧玉儀有超過290名組員，每次運動堂也有超過70人參加。

她說，運動小組的作用不只是做運動，更像個家庭，彼此會分享資訊，聯繫感情，互相扶持。「有一位先生同佢太太來做運動，後來佢太太患癌離開咗，先生唔開心，但佢會覺得來呢到同我哋做運動，係開心嘅。」

人到中年，她因病得福，認識了一群朋友。「自強計劃嘅好，就係大家都係病友，你知道我嘅感受，我知道你嘅感受，咁樣幫助得好啲。」

鄧玉儀認為「病人自強計劃」值得推廣，因為不會使用政府太多資源，只需靠病人互相支持。