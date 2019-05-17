【貝聿銘逝世】建築師學會前會長陳沐文：設計兼顧商業及藝術價值

美國《紐約時報》（The New York Times）等多家媒體報道，被譽為「現代派設計大師」的美籍華裔建築師貝聿銘周四（16日）逝世，終年102歲。建築師學會前會長陳沐文今早(17日)在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，貝聿銘的建築既能考慮商業角度，亦能兼顧藝術價值。他又讚揚貝聿銘的幾何設計，在當代開創先河，對其他建築師影響深遠。 陳沐文並稱讚，貝聿銘在設計本港中國銀行大廈時，能以現代化手法演繹中國元素。 環境局局長黃錦星今早亦在社交平台發出帖文，懷念一代經典建築大師貝聿銘。他讚許貝聿銘在港設計新寧大廈、中銀大廈，造就了城中綠洲，貢獻環保宜居公共空間。

香港建築師學會前會長陳沐文。（資料圖片）

幾何設計在當代開創先河

陳沐文指出，建築界對於貝聿作品、建築風格，以及對現代建築的影響力，都是一致推崇。他稱貝聿銘早年曾為發展商工作，但能做到不單考慮商業角度，而是同時兼顧美術元素，形容他的作品有個人獨特風格及強的藝術欣賞價值。

陳沐文亦讚揚貝聿銘的幾何設計在當代開創先河，十分創新，並對細節一絲不苟，「每個線條都有處理，好整齊。」他舉例指，貝聿銘在設計法國巴黎羅浮宮入口的金字塔時，運用了現代科技，包括鋼材、玻璃等演繹金字塔，能演繹出神粹。

貝聿銘逝世：中銀大廈出自貝聿銘之手，設計靈感源自竹子的「節節高升」。（資料圖片 / iStock）

黃錦星讚揚：貢獻環保宜居公共空間

貝聿銘在本港的作品包括中銀大廈，陳沐文稱讚貝聿銘這個作品的意念蘊含強烈中國元素，包括對竹的重新演繹。貝聿銘家族源於蘇州，陳沐文認為他同時把蘇州園林的元素加入到中銀的設計，更在當中使用現代化手法處理。

另外，本身為建築師的環境局局長黃錦星，今早在其個人facebook專頁亦發帖文，表示懷念一代經典建築大師貝聿銘。他讚許貝聿銘在港所設計的銅鑼灣新寧大廈、中環中銀大廈，造就了城中綠洲，其中已拆卸新寧大廈的公共空間，更是港產經典電影《英雄本色》的拍攝場地之一，指貝為香港貢獻環保宜居公共空間。