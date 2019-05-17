【貝聿銘逝世】造就《英雄本色》經典場面　建築為電影取景常客

曾設計出巴黎羅浮宮外著名金字塔、被譽為「現代派設計大師」的美籍華裔建築師貝聿銘，於周四（16日）逝世，終年102歲。不一定要遠赴海外方可觀賞到設計大師遺下的經典作品，於本港同樣有其出自其手筆的地標性建築。 環境局局長黃錦星發文悼念提及，貝聿銘於本港設計出的新寧大廈、中銀大廈，不但造就了城中綠洲，當中新寧大廈更成為港產電影《英雄本色》的經典場面之一。除此之外，中銀大廈因其獨特的設計外型，同樣深受國外國電影人歡迎，於眾多經典電影中均見其蹤影。

李子雄從新寧大廈步出的一幕成為經典。（網上截圖）

新寧大廈2013年拆卸 樓齡僅31年

新寧大廈於1982年落成，原址位於銅鑼灣希慎道，惟於2013年遭拆卸重建，現成為利園三期。環境局局長黃錦星於悼念文中提及，新寧大廈為當年的「城中綠洲」、「貢獻環保宜居公共空間」。建築中獨特之處，正正是大廈與馬路之間的大平台。當年貝聿銘設計新寧大廈時刻意將建築物往後移，以騰出地面空間作平台供公眾使用，屬於80年代較前衛的設計。

新寧大廈拆卸前外貌。（Tksteven / Wikipedia）

造就《英雄本色》經典一幕

大平台不僅充滿實用性，同時成就了港產電影《英雄本色》內經典一幕：飾演奸角的李子雄，在多名保鑣跟隨下步出新寧大廈，經過大廈外的大平台，再掟錢落地羞辱主角周潤發。這一幕不但在影迷心中留下深刻印象，更成為其他電影的仿效對象，如曾志偉在《精裝追女仔》電影中，便模仿李子雄步出新寧大廈。

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除新寧大廈外，於1989年落成、位於中環花園道1號的中銀大廈，同樣為貝聿銘的經典之作。建築物玻璃帷幕及鋁合金所建成，除了用上貝聿銘鍾愛的幾何圖形外，亦以「竹」作為設計靈感。中銀大廈猶如一根拔地而起的竹，豎立在中環市中心，含有生機茁壯、節節向上的象徵意義。不過中銀大廈在不少人眼中卻看似尖刀多於高竹，甚至有指當時的港督衛奕信夫婦為擋煞氣，在港督府種植了兩棵柳樹，但幾年後樹卻死了。

中銀大廈成地標

經歷不少爭議，中銀大廈最終均成為了本港標誌性建築，不少荷里活電影均可見其影蹤。當中包括在全球大賣的《變形金剛：殲滅世紀》、《蝙蝠俠：黑夜之神》等，當中在《超級戰艦：異形海戰》，中銀大廈更慘遭異形破壞。