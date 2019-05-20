【非洲豬瘟】周二活豬供應增兩成逾3500隻　每擔平均批發價跌11%

自上水屠房有豬隻樣本驗出帶非洲豬瘟病毒後，上水及荃灣兩個屠房停運逾一星期，鮮豬肉至今日（20日）才復市，惟受活豬供應量下跌影響，豬肉批發價是平日的一倍，零售價亦相應提高。 食環署最新資料顯示，今日屠房共有3,571隻活豬供應，較昨日的2,899隻增約23%，而平均批發價則為每擔2,362元，較前一日的2,653元下跌約11%。

上水屠房經撲殺豬隻及消毒之後，至昨日（19日）正式恢復運作，惟有買手反映內地方面未能及時恢復活豬供應，致昨日內地供豬量不如預期。

食環署最新數據顯示，今日屠房的活豬供應量為3,571隻，較前一日的2,899隻增加約兩成。其中七成、即2,540隻為內地進口豬，餘下1,031隻為本地豬，逆轉了昨日內地豬與本地豬3比7的比例。

供應增加兩成 批發價即急跌逾10%

屠房拍賣價方面，是日平均拍賣價為每擔（即100斤）2,362元，較昨日的2,653元下跌約11%，惟仍與停市前的水平、即每擔平均1,300元有一段差距。今日最高價為每擔2,801元，最低價每擔1,701元，兩者均較昨日的拍賣價下跌約16%。

食環署預料，明日（21日）的活豬供應將持續增至3,790隻，其中內地進口活豬或急增逾千隻至3,690隻，而本地豬隻則回落至僅約100隻。