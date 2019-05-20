【非洲豬瘟】街坊肉枱復市全紀錄　本地良心豬農僅輕微加價

受非洲豬瘟疫情影響，鮮豬肉枱停擺八日，今日終於復市有鮮豬肉賣。售賣本地豬四十多年的長旺肉枱老闆黃金松，得悉屠房重開，昨早便駕著街斗車到農場，經過比平日嚴謹的消毒程序，取豬後將豬隻送往上水屠房屠宰，以準備翌日復市。 復市後活豬拍賣價格翻倍，周邊肉枱均逼於無奈捱貴豬，而黃伯向合作四十多年的本地豬農取豬，價格僅輕微增加約兩成。因連日停市造成損失、活豬價格上升，黃伯肉檔每斤肉亦要加價，準備工夫剛完成，肉檔外已有街坊排隊等候。

早上鮮肉貨車駛至街市外，將屠宰好的豬隻，運到肉枱上，復市首日黃伯如往常一樣，早上七時便前往顯徑街市，熟練地把鐵閘捲起、穿上圍裙水鞋，手起刀落把剛運到的豬隻分拆斬件。

黃伯進入農場前，先要踏上門外的消毒池。（陳蕾蕾攝） 復市前親自取豬 農場加強消毒程序 賣本地豬四十多年的黃伯，年終無休，非洲豬瘟一疫被迫停工超過一周，是歷年最長的假期，直言「緊喺唔慣啦！」 得悉屠房重開，復市前一天便駛著街斗車親自前往農場，取活豬送到屠房。進入農場前先要接受比往日嚴謹的消毒程序，鞋子先要踏過消毒池，然後再接受消毒噴霧，街斗車亦同被消毒，方可進入農場；取過數隻豬後，黃伯便駛向上水屠房，「入屠房，呢架車都要消毒得乾乾淨淨」，進入屠房，便如往常一樣，車子經過消毒池，確保車子經消毒不帶菌。翌日早上六時，鮮肉貨車便將豬隻運到黃伯的肉枱。

黃伯因與合作數十載的向本地農場取豬，價格僅升兩成。（蔡正邦攝） 豬價翻倍 合作多年豬農僅加兩成 豬疫爆發前，豬價原本一擔約1,600元，復市首天豬價翻倍，有肉販表示屠房更出現爭豬情況，豬量供不應求，然而黃伯取的豬僅加價兩成，全因他向合作四十載本地豬農取豬，對方未有大幅加價，黃伯更一次過取九隻豬，四隻自己放肉枱售賣，另外五隻則幫行家拿取；豬價上升，每斤肉零售價亦要貴數元，以平衡差價。受豬瘟影響，黃伯認為生意額或會受影響，或有人因擔心豬瘟而不吃豬肉，但相信熟客會重返肉檔買，「啲人好耐冇食豬肉，喺你到食開會買！」又表示「客仔始終會返嚟！」

長旺肉檔外有街坊等候買肉。（蔡正邦攝） 停市八日失數萬元 復市現人龍 肉枱消沉八日，舊燈管終於重新亮起，再度照亮久違的「新界農場直銷」字樣，街市肉枱掛上鮮肉，待黃伯準備工夫剛完成，早上八時市場已人流如鰂，長旺肉檔外亦現五、六名街坊等候買肉，黃伯未來得及把豬肉全部分拆，便要邊賣邊分豬。他表示，自10日上水屠房被驗出瘟疫，便開始停工，收舖八日，損失慘重，「蝕就蝕好多㗎啦，起碼幾萬銀」，舖租一萬、一天約四千蚊生意額，連日來已損失數萬元。

農場到肉枱 肉販復市全過程

+ 11 + 10 + 9