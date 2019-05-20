【非洲豬瘟】建華底褲檔賣番豬肉　價錢牌被遮　市民：貴咗兩倍

非洲豬瘟襲港，本港暫停活豬供應8日後，於20日恢復新鮮豬肉供應。於非洲豬瘟期間轉售內衣褲的大埔「領鮮新鮮豬肉專門店」亦回復售賣豬肉。有光顧該豬肉檔的市民指，店員遮蓋價錢牌，未知幾錢一斤，但預計售價比之前貴了兩倍，「平時一斤排骨三十幾蚊，但今日要百幾蚊，好貴！」

豬肉枱擺返豬肉 內衣褲銷聲匿跡

《香港01》記者今日（20日）早上約十時半到大埔巡視，發現有部分豬肉檔營業，當中包括早前轉售肉衣褲的「領鮮新鮮豬肉專門店」。有市民途經該豬肉檔時，指着店肉的豬肉說：「呢間咪之前轉賣內衣褲嗰間，𠵱家又賣番豬肉喇喎！」

延伸閱讀︰【非洲豬瘟】無豬賣 肉枱變衣架 大埔建華肉檔瞬間轉型賣底褲？

據記者於現埸所見，該「領鮮」豬肉檔前擠滿購買豬肉的市民。店舖的豬肉枱上放滿豬肉，鐵鈎上亦掛上排骨、腩肉。店舖內部有膠籃放着豬頭，亦有鐵鈎勾着豬腿。完全沒有看到任何內衣褲的痕跡。而原本的「5元」價錢牌亦消失了，所有豬肉均沒有標價，不知道賣多少元一斤。

非洲豬瘟︰大埔領鮮豬肉檔重賣豬肉，但沒有標售價錢。（黃桂桂攝）

豬肉貴逾兩倍 店員：本地豬

大埔居民陳女士指，該豬肉店遮蓋了價錢牌，因此不知實際售價，但預計比平常貴了逾兩倍，「平時一斤排骨三十幾蚊，但今日要百幾蚊，好貴！」問到會否擔心非洲豬瘟，她表示並不擔心，「唔驚，店員話係本地豬嚟，驚咩啫！」但亦有市民表示仍有所憂慮，鄧女士指，為小朋友健康着想，這兩天都不會買新鮮豬肉，「等穩定啲，冇曬豬瘟先，呢排都係食魚食雞先。」

「領鮮」於停售豬肉期間「轉型」賣內衣褲，店舖貼滿「5元」的招紙。（黃偉民攝）

豬肉檔入貨量僅為平時十分一

另一位於大埔廣福里的豬肉檔「優鮮五豐鮮肉」的豬肉早已銷售一空，十一時左右，店舖已經關燈，職員正在收拾豬肉枱。有職員指，豬肉供應有限，入貨量僅為平時的十分一，「平時入十幾隻，今日得兩隻，貨源少，一早賣曬。」他指由於整體供應不足，來貨價亦比平常貴了一倍。