【鷹君爭產．二】羅鷹石原經營布匹生意　看準時機建立地產王國

已故掌門人羅鷹石老先生，在上世紀60年代創立鷹君集團，與兒子們的打拼下，一度雄踞香港地產界一方，沒想到他死後十多年，其家族卻鬧出爭產官司。其實羅家原本是作布匹生意，後來羅鷹石子女眾多，他最後脫離家族獨自發展，又看準戰後香港住屋需求大增，加上有大量大陸移民擁入，乘機發展地產，從而建立其地產王國，之後轉戰商廈及酒店，同樣非常成功，自成一派。

羅鷹石(中)原本經營布匹生意，後來發展成地產王國。（資料圖片）

羅家由布匹生意做起

鷹君創辦人羅鷹石，生於1913年，祖籍潮州普寧，其父祖輩於清朝時期已經從事商業，1920年，羅鷹石父親羅功賢決定遠赴泰國投資，經營雜貨布疋買賣。羅家創業初期欠缺資本，業務主要靠買賣華洋百貨，努力換取生計，同時累積資本。直到1926年，家族生意才漸漸有起色，羅鷹石亦獲安排回潮州汕頭礐光中學念書，惟1929 年就被迫輟學，回泰國與父兄共同經營布匹生意及到處買貨，走遍上海、天津、日本，累積起豐富的經驗。

25 歲來港創業 十多年間獲利百萬

1938年，25歲的羅鷹石帶同新婚妻子到達香港，以一萬元資本在上環文咸東街開設羅瑞興疋頭行， 主要在天津、上海等地購買布匹，然後運往泰國或在香港本地銷售。雖然羅鷹石初時不懂廣東話，但據當時的老行尊回憶，羅鷹石的商號信譽良好，很快就打出名堂，在中上環區頗為著名。

羅鷹石脫離家族自成一派

1951年，作為家庭企業的羅瑞興日漸壯大，引發家族成員之間的爭執，羅鷹石子女亦日漸增多，家族自成一脈，故決定兄弟分家。羅鷹石獲得十萬元，得以繼續羅瑞興的經營模式。到1955年之時，羅鷹石的家族生意已為他賺得一百萬。以當年普通打工仔月薪不超過一百元計算，羅鷹石的家族生意可謂相當出色。

趁移民撤入進身地產發迹

1956年，內地政府改行百家爭鳴，放寬言禁，不少祖籍內地的港人要求重開關卡，讓他們回歸大陸。時任香港總督葛量洪於是在當年2月重開關卡，但此舉動反而令大量內地難民湧入香港，迫令葛量洪要在當年9月急急關閉關卡，但已有6萬難民到達香港。當時正值戰後，香港因在戰時受到嚴重轟炸，有近四分之三的房屋遭到破壞；難民湧入，令香港的住房需求飆升。

羅鷹石眼見大量内地難民湧入香港，決定首次涉及地產投資項目。短短一年間，羅獲利十萬，促使他轉為發展地產項目，並買入西環吉席街，爹核士街，山市街三塊地皮繼續發展，獲得巨大成功。