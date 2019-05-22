【鷹君爭產．四】三子嘉瑞回朝　屢趁低迷入市　集團一再脫險

羅鷹石上世紀在港創立了鷹君集團，又與兒子把地產項目發展得很成功，惟在八十年代初遇經濟前景不明的時期，與他甚為看重的次子羅旭瑞意見不合，旭瑞後來更曾連同其他公司狙擊鷹君股份，羅鷹石即召回在美行醫的三子嘉瑞回朝，又聽其意思成立信託管理家族業務。嘉瑞作風與旭瑞明顯不同，他屢次看準市場低迷時入市，以廉價投得回報可觀項目，令集團一再脫險。惟至集團隱健發展，卻又發生爭產案。

嘉瑞回朝救駕 設立家族信託

羅鷹石與次子旭瑞缺裂後，急召在美國行醫的三子羅嘉瑞回集團救駕，與幼子羅啟瑞共同集中處理鷹君的地產項目。

羅鷹石亦於1984年設立「羅氏家族信託基金」，由羅氏老夫婦二人為信託的監護人，羅氏老夫婦連同部分子女為合資格受益人，從此將家族企業股權歸入基金，指定由滙豐銀行負責管理，同時亦界定不同兄弟姐妹在鷹君的得益。

值得留意的是，引起近年鷹君爭產風波官司的，正正就是這份信託基金；而根據四子羅康瑞於2017年的記者會透露，現時的分配以三子羅嘉瑞與五子羅鷹瑞佔份最大。

羅鷹石(中)原本經營布匹生意，後來發展成地產王國。（資料圖片）

購多個低價優質項目再起飛

1984年，中英簽定聯合聲明草案，地產及股票市場開始穩定，鷹君業務亦開始回升，鷹君領導層決定用低價連番收購優質項目，包括半山地利根德閣物業，倫敦戲院與普慶戲院舊址地皮，又以低廉價格成功奪得中環花園道毗鄰中銀大廈黃金地段的地皮，建成萬國寶通銀行大廈 （花旗銀行大廈）。

三子羅嘉瑞領導鷹君，加上幼子羅啟瑞帶領的新福港，負責實際建築工程，相互合作，連番工程項目令鷹君得以從1984年的陣痛中恢復過來，並為集團帶來極大的利潤。

羅鷹石亦於1993年正式任命三子羅嘉瑞為董事總經理兼副主席，自己只留任主席，實際上已經將集團管理權完全交與三子與幼子。

金融風暴下發展朗豪坊

踏入90年代，香港經濟起飛，金融地產行業唱好，一直有助集團的發展，惟97金融風暴的突然來襲，令股市大跌，而物業市場則在利息被大幅拉高、資金外流和「八萬五」(住宅單位) 政策等多重因素打擊下急速滑落。香港經濟與商業陷入寒冬，企業倒閉數目和失業率大幅攀升，而建築業則首當其衝。羅氏家族的「鷹君系」和「世紀系」（二子羅旭瑞離開鷹君後所創立）的諸多企業亦無法幸免，如鷹君就被迫將新福港轉售，只留下原來的建築工程業務。不過，相比風暴前大肆擴張的世紀系，鷹君系因沒有大量投資，所以沒有出現債台高築的問題。

2000年，鷹君集團正式開始動工興建朗豪坊。由於當時房地產市場仍然低迷，加上朗豪坊所處的旺角地段，其治安令人擔心，市場並不看好；但鷹君因此得以用低價購入地皮。

朗豪坊為鷹君集團其中一個旗艦物業。

朗豪坊成業界奇蹟

興建期間，香港經濟一直疲軟，2003年更爆發「沙士」，令香港經濟雪上加霜；但隨即中央政府推出「自由行」政策，加上警方在旺角當區連環掃蕩黑社會組織，令2003年落成的朗豪坊獲得巨大成功，成為當年業界的奇蹟。鷹君集團的生意同步反彈，朗豪坊也成為集團另一旗艦式物業。

值得一提的是，三子羅嘉瑞與四子羅康瑞亦一直有合作，例如2010年開業的上海新天地朗廷酒店，名如其意，乃新天地（羅康瑞旗下）與朗廷酒店（羅嘉瑞）合作項目，所以此項目便被形容為羅嘉瑞與羅康瑞的「兄弟合作結晶」，可見二人的關係也一直比較密切。

集團的發展在之後的十年一直發展穩定，惟至2016年有指羅嘉瑞想兒子入董事局，不久後即發生今次的爭產訴訟，即如不少大家族，始終避不過爭產的魔咒。