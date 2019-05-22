【鷹君爭產．三】羅旭瑞與父決裂　曾連同外人敵意收購家族公司

鷹君已故掌舵人羅鷹石，自上世紀六十年代踏足地產業，並與子女們打拼，建立了家族的地產王國，至八十年代，更發展商廈及酒店等。惟於1984年，執掌家族企業大權的次子羅旭瑞與老父決裂，被指聯合外人向家族發動惡意收購，成功奪得家族旗下大量資產的控制權，並離開鷹君集團。鷹君不但面臨困境，老父更急召當時在美國行醫的三子羅嘉瑞與幼子羅啓瑞回朝救駕。

次子羅旭瑞善長金融，曾令鷹君大有發展而獲父親信任。（資料圖片）

家族第二代加入集團

在家族生意逐漸壯大之際，家族的第二代、羅鷹石的兒女們都開始加入公司協助管理：羅家長女羅慧端於1963年出任公司董事、長子羅孔瑞、二子羅旭瑞亦在1967-68年間畢業後加入公司擔任董事，長子羅孔瑞更最早受羅鷹石培養，祈他能為集團接班。四子羅康瑞畢業後雖然加入鷹君任董事，但就決定向父親借10萬元創立「瑞安集團」，又獲家族鷹君集團以優惠的條款批出工程項目，其瑞安集團很快就成為地產界的新秀。

二子旭瑞發展金融被父看重

羅家二子羅孔瑞羅旭瑞則分工協助老父：大哥主管建築項目，又與堂兄羅文彬合夥創立恆盛建築工程公司，負責承建鷹君集團的建築工程；二哥則負責於金融市場處理鷹君的事務。1970年代中期，香港股市泡沫爆破，加上在「石油危機」的衝擊下，香港經濟連年衰退，令不少公司面臨危機，金融、股票、資產市場上亦開始出現優勝劣汰的企業兼併潮。深諳此道的二哥羅旭瑞，此時可說大展身手，開始嶄露頭角，例如上述的富豪酒店、鷹君中心等項目，羅旭瑞均成功以低價購入地皮，因而備受老父看重。

旭瑞曾被譽股壇狙擊手

1980年，富豪酒店正式落成，精通金融的羅旭瑞再次施展財技，協助父親整合所有酒店業務，組成「富豪酒店」再分拆上市。隨即，羅旭瑞又透過富豪酒店以發行新股的方式，收購行內頗為著名的小型地產上市公司「永昌盛」，更名為「百利保投資」。短短的兩三年間，羅氏家族控股的上市公司，由鷹君一家增至三家（鷹君、富豪、百利保），過程間家族財富大幅飆升。

1981年，羅旭瑞又透過百利保，聯同有股壇「刀斧手」之稱的亞洲證券主席韋里 (Billy Willie) 向由顏成坤家族控制，當年其中一間最大的老牌華資公司：中華巴士（中巴）突然進行敵意收購，迫使顏氏家族短時間內出高價回購股份。其後，百利保又將原以低價買入的中巴股票售回予顏氏家族，當中獲利近3000萬元，震驚市場；羅旭瑞從此被股壇稱為「股壇狙擊手」。

長子惹上官司 次子獨擔大旗

至於長子羅孔瑞則一直為集團負責工程項目，1982年曾與堂兄主持購入葵涌貨櫃碼頭工業大廈的計畫。惟八年後，二人竟因涉嫌行賄萊斯銀行職員，訛騙貸款被廉署拘捕，更一度被判囚三年。最後羅孔瑞雖脫罪免於牢獄之災，但事件令父親蒙羞，隨即被打入冷宮，即使仍保留鷹君董事的職位，但失去繼承家族企業的機會，從此轉向低調。有認識羅家的潮州行家也指自事件後，羅鷹石鮮有再提及羅孔瑞。

從此，二子羅旭瑞就順理成章成為鷹君集團繼承人的大熱人選；而相比起日後掌握鷹君大權的三子羅嘉瑞，長子的第三代亦因此無法進入鷹君的管理層，據羅老太數年前召開記者會時提及：「孔瑞個仔（羅俊昶），呢個真正長子嫡孫，喺鷹君俾人襟到…...好慘！因為老竇無權，做極都好低，俾羅嘉瑞調左去美國。」。

中英談判家族企業面臨崩潰邊緣

雖然羅旭瑞的金融手腕令家族的財富迅速累積，但家族生意亦因過度擴張面臨危機。1982-1983年中英談判的展開引發「信心危機」，在不少港人考慮移民的情況下，地產行情急跌，物業滯銷，加上股市低迷，令鷹君系的三家上市公司（鷹君地產、富豪酒店和百利保投資）出現財務危機。鷹君 (地產) 股價一度劇跌超過九成，單單在1983年，三家上市公司需要撇賬的金額，便已高達24億（在當時而言為天文數字），可見集團虧損之重。

欲出售富豪酒店父子決裂

為此，除了考慮出售資產減輕債務，羅鷹石家族曾考慮出售由羅旭瑞一手拼來的富豪酒店和百利保以保存母公司鷹君，又曾考慮過售出部分鷹君股權，但受到羅旭瑞的極力反對，令父子之間出現了嚴重的意見分歧，繼而引發羅家父子反目成仇的鷹君狙擊戰。

連同外人敵意收購家族公司

1984年三月，羅旭瑞先和韋里私下達成優先認股權證協議，然後協助韋里突然發難，敵意收購當時屬於家族的富豪酒店；而由於富豪酒店持有百利保，代表韋里亦間接購入百利保，令鷹君一下子失去了兩大上市公司；羅旭瑞則根據與韋里的私人協定，一年後從韋里手中順利購入富豪酒店和百利保的股份。這一突然舉動，明顯讓羅鷹石措手不及，儘管他曾表示反對，但也無法扭轉；而羅旭瑞也與父親反目，禁足於家族旗艦鷹君集團。

旭瑞堅稱一切為幫屋企

羅旭瑞此舉被一直部分家族成員視為聯合外人，在鷹君面臨危難之時，乘人之危奪取家族的產業；惟羅旭瑞卻另有說辭，指家族當時需要賣去百利保及富豪還債，他連同韋里以市價高三成收購，「沒有敗掉父親的家當，其實是幫了家族」。據報導，羅旭瑞女兒羅寶文也曾透露︰「父親做這麼多事都只為屋企，但其他家庭成員不是這樣看。被誤會了，他（羅旭瑞）每每講到喊。」