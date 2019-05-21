【居屋2019】將軍澳雍明苑擁海景　十分鐘到港鐵站　入場價183萬

房委會將於今年推售新一期居屋，六個屋苑分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙單位。 將軍澳雍明苑是今期最矚目的樓盤之一，不單鄰近將軍澳海濱長廊，享無敵海景，離地鐵站更僅10分鐘路程。除了同期發售的何文田冠德苑外，雍明苑更是僅有設逾500平方呎大單位的屋苑，加上同區有多個私人樓盤相鄰，料日後有一定升值潛力。

將軍澳雍明苑位於將軍澳內灣海濱，北面為會德豐豪宅Savannah，南面接連華懋海翩匯，再遠一點有會德豐另一豪宅Monterey。（高仲明攝）

雍明苑位於將軍澳至善街，設有兩座，落成日期預計為2020年8月31日，合共提供1,395伙，是六個發售項目中，提供最多伙數的屋苑。

入場價183萬

雍明苑的1,395伙單位中，有6成的實用面積約372至384平方呎，不過，亦有52伙達568平方呎，是除了何文田冠德苑外，僅有設逾500平方呎大單位的項目。

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面向海濱 與豪宅為鄰

雍明苑鄰近將軍澳海濱長廊，料部份單位可向海，部份高層單位更有機會可側望維港，景觀優越。

同時，附近項目亦有多個私人樓盤包圍，包括會德豐「SAVANNAH」及「MONTEREY」、華懋海翩滙等，附近亦設不少大型商場，約步行十分鐘已到區內甚具規模的「PopCorn」商場 ，多個大型商場都有行人天橋接駁，例如將軍澳中心等，設有不少商鋪、超級市場及食肆。

至於康樂設施，從雍明苑步行至將軍澳運動場及單車館，只需約9分鐘，同區亦有設有調景嶺圖書館等。

今期居屋以市價五九折發售，雍明苑定售介乎183萬至455萬元，平均呎價7,509元。值得注意是，屋苑附近的私人盤，售價介乎600多萬至1400萬不等，能夠以「半價」入住同區，相信是雍明苑最大的吸引力，亦預料其升值潛力甚高。

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