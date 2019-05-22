9歲童脊柱側彎45度　港大以VBT技術手術矯正　大中華區首宗

脊柱側彎問題影響青少年，全港10至18歲的兒童及青少年，約有3.5%受到青少年特發性脊柱側彎（AIS）影響，脊柱呈現C型或者S型，影響身體及心理健康。 傳統治療方式包括使用外部支架或侵入性融合手術，前者需要時間長，後者則易留下較大手術創口。香港大學李嘉誠醫學院矯型及創傷外科團隊，最近非融合脊柱側彎手術團隊通過微創手術VBT（Vertebral Body Tethering），成功為一名9歲男童完成矯正手術，是大中華區首宗通過VBT技術進行的同類手術。

港大醫學院矯型及創傷外科團隊最近成功為一名9歲男童完成微創手術，矯正脊柱側彎。（盧翊銘攝）

小朋友扭計拒矯正支架 兩年後側彎惡化

趙太在2014年發現兒子在寫字時有坐歪現象，經過檢查後發現他有脊柱側彎問題，側彎達到28度。在醫生建議下，佩戴了兩年左右支架，每日十多個小時的配戴，不僅小朋友經常「扭計」抗拒，矯正效果亦不佳，支具矯正失敗，2018年時側彎角度已達到45度。

經過複診後，醫生認為趙太的兒子適合做VBT技術進行的非融合脊柱側彎手術。VBT手術的方式是在胸壁上開出鎖孔的切口進行。剖開脊柱後，在X光指引下，儀器從脊柱側面每節脊椎水平處放入鈦螺絲釘，然後利用非剛性帶VBT連接螺絲釘。手術則是利用脊柱的剩餘生長，逐漸矯正患者的脊柱彎曲。通過人工韌帶抑制彎曲外側的生長，由此令內側生長慢慢恢復正常彎度。

術後一個月已完全恢復正常

因當時整個大中華區都未有人接受過此新手術，且手術不僅需要全身麻醉，要將外來物件置入兒子體內，令趙太一度抗拒。幾番猶豫後，趙太決定讓兒子接受手術。

趙太表示手術過後，兒子在深切治療部觀察了兩日，精神狀態非常好。手術後一個月，曾經去公園玩都困難的兒子已經完全恢復正常，行動無太多限制，他亦很快可以返學，未見到任何不良影響。

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港大外科系主任：VBT手術有助兒童更快康復

港大醫學院矯型及創傷外科系主任張文智表示，比起支架或傳統手術，VBT手術無需要使用外部支架或侵入性融合手術，有助兒童更快康復，不會留下大面積手術傷口，並且保持脊柱的活動功能。傳統手術需要置入鈦金屬棚及「種骨」，對穩定性要求較高，患者術後只能正常生活，對運動較有限制。

張文智表示，該手術適用於中度（40至60度）脊柱側彎影響及正在發育的兒童，最佳年齡介乎11至13歲（具體情況視乎骨頭發育狀況）。過去八年，該手術主要在歐美的指定醫療機構進行，效果較好。

港大醫學院外科系臨床副教授黃格元表示，手術並非完全沒有風險，因為置入人工韌帶，有可能脊柱仍是劇烈生長，導致人工韌帶斷裂，又或者人工韌帶施力過大，導致脊柱反向彎曲。如果以上情況出現，也有可能需要再做手術，否則人工韌帶等置入物件將永遠放在患者身體內。