【兒童近視】中大：低濃度阿托品眼藥水　最多可減慢近視加深67%

智能電話愈趨普及，即使兒童亦人人一機在手，惟長時間近距離使用電子產品，會令眼睛增加近視風險。初生至8歲是兒童視力發展黃金期，近視更容易在成長期間隨年齡增長而上升。中大研究發現，低濃度阿托品眼藥水，能有效減慢兒童近視加深速度，並且副作用少。

首席研究員、中大醫學院眼科及視覺科學系副教授任卓昇（左二）指，第一階段研究結果證實低濃度阿托品眼藥水可減少近視度數增長，以及眼球長度增長。（張美華攝）

香港是全球近視率最高的地區之一，中大醫學院眼科團隊於2016至2017年間，在中大眼科中心招募438名年齡介乎4至12歲的兒童，他們雙眼均患有最少100度近視，及於過去一年增加50度或以上。

參與兒童隨機接受0.05%、0.025%、0.01%阿托品眼藥水，或安慰劑眼藥水，每晚一次，左右眼各一滴。第一階段「LAMP（Low-concentration Atropine for Myopia Progression）」研究結果證實，低濃度阿托品眼藥水可減少近視度數增長，以及眼球長度增長。

0.05%濃度藥效最明顯 僅少數人出現副作用

首席研究員、中大醫學院眼科及視覺科學系副教授任卓昇表示研究中，倘若小朋友每年近視加深100度，使用低濃度阿托品眼藥水後，只會加深33至73度，當中使用0.05%眼藥水的兒童減慢近視度數增長和眼球長度增長最明顯，分別為減慢67%及51%。

家長最擔心藥水含有副作用，影響兒童健康。任卓昇指研究中，只有7.8%使用0.05%阿托品眼藥水的兒童，出現怕光情況；僅2.8%出現過敏性結膜炎，以及2.8%需要入院治療等。任卓昇強調使用低濃度的眼藥水的副作用少，且療效高。

他又建議兒童應每日在户外活動2小時、每週活外活動14小時。現時兒童學業繁重，經常需要閱讀，任卓昇建議兒童應避免長時間閱讀，每次應在30分鐘內，閱讀距離為30至50厘米，同時避免在黑暗環境下閱讀。