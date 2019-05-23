【居屋2019】解構申請資格　白表家庭成員申請時毋須同住

新一期居屋將於5月30日接受申請，六個屋苑分別是何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，合共4,871伙。 房委會今次亦首度引入「電子申請」，並取消現時居屋白表及「白居二」在申請表上列出的家庭成員，須與申請者同住的規定。不過，有意申請者亦要先確認自己屬於綠表抑或白表資格，再仔細了解入息及資產限額，以免遞表後被「DQ」失去參加「大抽獎」的機會。

何文田冠德苑：何文田常樂街冠德苑是今期屋居平均呎價最貴項目，樓王單位售529萬元。（李澤彤攝）

綠、白表申請資格

綠表：

（一）房委會或房協轄下公屋住戶（「有條件租約」住戶除外）

（二）持有房屋署／市建局發出有效《綠表資格證明書》的人士屋住戶。

（三）持有由房屋署簽發有效保證書的房屋署屋宇事務助理職系人員

（四）房委會「長者租金津貼計劃」的受惠者

白表

（一）私營房屋的住戶

（二）房委會及房協轄下公屋，或任何資助房屋計劃單位住戶的「家庭成員」

（三）透過房委會「租者置其屋計劃」，與房委會簽訂轉讓契據日期起計10年內的「租置計劃」單位業主及其認可家庭成員，亦可以用白表申請購買居屋單位，而不須受入息、資產及住宅物業擁有權限制，但必須在簽署居屋單位買賣協議當日起計3個月內，或在房委會特准一次過延期的3個月期限內，將現居「租置計劃」單位出售及完成一切手續。

白表每月家庭總收入及資產限額

今次的居屋申請，將放寬其入息限額要求。一人申請者由去年要求的2.85萬元，增至2.9萬元；兩人及以上家庭則由5.7萬元調至5.8萬元，兩者都已扣除強積金。

至於資產限額，一人申請者的資產上限是100.5萬元；二人及以上家庭則為201萬元。

單身申請者變家庭申請 可增中籤機會

此外，房委會亦放寬白表家庭申請者的家庭成員同住要求。過去居屋申請要求白表家庭成員於遞交申請表時，申請表上所有家庭成員須於提交申請時，必須與申請者共住。房委會於今期居屋取消這項「共住」規定。因為白表申請者於申請時，不一定與所有家庭成員共住，例如年輕夫婦於購買單位前或須各自居住，而希望照顧年長父母的成年人，於申請時亦可能並非與父母共住。

換言之，現正獨自居住的白表單身人士，倘若想以家庭申請者身份遞交表格，增加「中獎」機會，可考慮在填表時加入家人名字，但須注意一旦成功中籤買樓，日後亦必須與申請表上列出的家庭成員同住。

入息限額 資產限額 兩人及以上家庭 $ 58,000* $ 2,010,000 一人申請者 $ 29,000* $ 1,005,000 * 已扣除強積金供款

申請費

若同時申請居屋及「白居二」，費用將為410元。（資料圖片） 居屋的申請費為250元，較去年增10元。至於同期接受的「白居二」，費用則為160元。若同時申請居屋及「白居二」，即申請費合共410元。 若如申請者於11月已購買新居屋單位，便代表放棄「白居二」的配額。如申請人未能選購居屋單位，並於年底獲發批准信，又成功申請「購買資格證明書」，便可從「白居二」計劃中選購單位。

↓2019年推售居屋一覽↓

+ 61 + 60 + 59

攪珠日期

今期居屋及「白居二」同期接受申請，並於8月攪珠。居屋會於11月開始揀樓，「白居二」則會於今年12月向合資格申請者發出批准信，以申請「購買資格證明書」。

綠白表配額

今期居屋仍然維持綠白表配額比例50:50。房委會為「家有長者」的家庭申請者預留1,500個配額；一人申請者則有500個單位。在綠白表比例各半下，即綠表及白表的單身人士，分別可得250個配額。

綠表自動申請年底推售綠置居

今期居屋有效資格的綠表申請者，可選擇申請參加年底推售的綠置居，即分別位於柴灣柴灣道和青衣青鴻路的項目，合共逾3,700伙。

綠表申請者期間毋須重新交表及繳付申請費，但要先在今期居屋申請表上，表明同意相關安排。