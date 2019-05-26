「大愛恩人」花園春祭悼器官捐贈者　陳肇始籲港人登記器官捐贈

「大愛恩人」紀念花園是由香港腎臟基金會及華人永遠墳場合辦，器官捐贈者家屬可選擇將捐贈者骨灰撒在花園內，紀念其對社會的貢獻。腎臟基金會及香港器官捐贈行動小組今日（26日）舉行春祭，小組召集人周嘉歡透露，去年共有39名器官捐贈者，當中17人的家屬選擇將捐贈者骨灰撒在「大愛恩人」花園。 出席春祭的食物及衞生局局長陳肇始表示，本港700多萬人只約30萬多人已完成中央器官捐贈冊的登記，即約4%，呼籲更多港人支持捐贈器官，顯示大愛。

周嘉歡醫生（右）指出去年近半數器官捐贈者家人選擇大愛恩人紀念花園。（主辦機構提供圖片）

位於將軍澳華人永遠墳場內的「大愛恩人」紀念花園，自2017年起讓器官捐贈者家屬選擇將離世親屬骨灰撒在園中，讓公眾紀念他們的貢獻，花園每年均會辦春秋二祭悼念。

有份主辦春祭的香港器官移植行動小組召集人周嘉歡醫生表示，推出計劃之初，曾擔心未必人人都能接受撒灰這個新理念，但數據顯示，去年本港有39位市民捐出器官，其中17人（近44%）的家屬選擇於「大愛恩人」撒灰，是對此花園予以認可，花園亦可讓受贈者前來向他們的「恩人」拜祭，她希望捐贈者的家屬可感受到至親的付出獲社會重視。

周太分享當年決定捐出至愛的器官，全因一份愛心。（主辦機構提供圖片） 丈夫在生時未透露過捐贈意欲 妻憶其有愛心、肯幫人 毅然簽紙 周太的丈夫18年前因腦中風驟然離世，遺下她及兩個分別6歲及1歲大的幼女，三母女熬過以淚洗面的日子，終於走出傷痛。 事隔多年，她分享時重提當年在昏亂的情況下，有護士詢問她是否願意捐出丈夫的器官，她即使不知道丈夫的捐贈意向仍毅然答應，全因想起丈夫平日是個有愛心、熱心助人的人。她亦看得通透，明白火化後一切成灰，她期望借丈夫的器官可令其他家庭免受失去至愛之苦。

黎劍聰的弟弟15年前捐出器官，黎劍聰坦言人走了，甚麼也帶不走。（主辦機構提供圖片） 胞弟腦幹死亡盡捐器官 哥哥：可讓其他家庭得以完整 黎劍聰的弟弟15年前腦血管破裂，術後證實腦幹死亡，家人最終決定盡捐器官和組織，包括腎臟、皮膚和眼角膜等。黎劍聰指，家人當時相當擔心捐出器官對弟弟的遺容有影響，但最終見到其弟遺容完好感安慰。 黎劍聰分享，人走了後甚麼也帶不走，但有用的器官仍可救活其他人，更可令其他家庭得以保持完整，很值得去做，他希望可鼓勵其他家庭勇敢面對面對至親離世的事實。

陳肇始（左二）出席「大愛恩人」春祭。（主辦機構提供圖片）

食衞局：暫約30萬人登記器官捐贈

食物及衞生局局長陳肇始表示，本港700多萬人當中，只有約30萬多人已完成中央器官捐贈冊的登記，雖然已較之前的數字有躍進，但仍希望有更多市民願作登記，顯示其大愛。她又指，現時每日有二千多人正輪候器官，若這批人要受惠，便需有更多在醫院確認腦幹死亡並可以作器官捐贈的人，可以獲他們的家人同意捐贈。

陳肇始稱，除了食衞局的器官捐贈推廣委員會相關工作外，醫管局亦有相應措施，包括加強器官移植主任的數目，以及檢視如何令醫管局的移植工作做得更有效、更快捷。