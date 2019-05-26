抑鬱單親媽媽難承擔劏房租金萌自殺念頭　入住過渡性房屋改善生活

「社會房屋共享計劃」由前年9月起正式展開，由香港社會服務聯會（社聯）營運，為有需要人士提供過渡性住房和支援服務。 肖女士與女兒輪候公屋約5年多，至今仍然「上樓」無期。她說，早前伴侶突然失蹤，生活突如其來出現轉變，令她的情緒陷入谷底，甚至無法承擔劏房租金，更曾萌生自殺念頭，幸而最後成功入住華富閣社會房屋「友里居」，生活才得以改善。

肖女士於今年3月入住友里居，生活環境得以改善。（社聯提供）

香港仔坊會社會服務於去年8月開展為期3年的「友里同行計劃」，是社聯主辦的「社會房屋共享計劃」項目之一。計劃的16個單位位於薄扶林華富閣，並由華懋集團提位，可為24戶原居於惡劣環境及輪候公屋多時的低收入家庭，提供可負擔的過渡性房屋「友里居」。

無力承擔劏房租金 曾打算自殺

肖女士表示，她本來與伴侶及6歲女兒租住獨立單位，每月租金逾萬元，由伴侶承擔。然而，自去年開始，肖女士與伴侶關係欠佳，11月時伴侶更突然失蹤，肖女士單靠兼職收入，無法獨力承擔租金和撫養女兒的生活費。

她說，生活突如其來出現轉變，令她的情緒陷入谷底，甚至無法工作，只能靠積蓄及向家人借錢應付生活。她坦言，當積蓄用盡後，甚至失去租住劏房的能力，當時的精神及經濟壓力均面對極大壓方。她說，過去她更曾常呆坐天台，想過自殺，後來才得悉自己患上抑鬱症。

肖女士與共住家庭共用的廚房。（社聯提供）

成功入住「友里居」

經社福機構轉介下，她申請了「友里同行計劃」，最終成功申請入住。她指出，自今年3月初搬入後，與共住家庭相處融洽，兩個小朋友經常玩樂，建立良好的鄰里關係。她期望，當獲配公屋後，自己再重返職場。

社聯指出，自「社會房屋共享計劃」推行以來，經勘察後可使用的合適單位有247個，營運團體現提供可入住的單位約有219個，已有271戶入住社會房屋。