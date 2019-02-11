「父母幹」影響子女受高等教育機會　社聯倡專上資助延至兼讀課程

隨著政府推行普及教育，亦鼓勵終身學習，然而要學習亦需一定「成本」，社聯以2016年香港人口普查數據，整合20至29歲年青成人的就業現況，發現在64.5萬就業青年中僅得四成持有大學學歷；而來自高收入家庭的青年獲得海外升學機會，較來自低收入家庭的高近五成，反映青年人受高等教育的機會仍受到「父母幹」影響。 社聯建議，政府應把專上學生資助計劃的覆蓋範圍，延伸至兼讀課程的學生，以及調高資助大學取錄成年學生學額，以增加在職青年的教育機會。

阿晴（中）自中五畢業考獲全科合格後便投身社會工作。（文雪萍攝） 有感中五學歷不足以競爭 以4年時間16萬元修讀高級文憑課程 28歲任職技工的阿晴，自中五畢業考獲全科合格後，便投身社會工作。初時以月薪7,000元入職文員，惟隨著工作三年後，便發現職位難有晉升機會，工資升幅亦較持有副學士或以上學歷的同事少：「即使文員有足夠經驗，但好多大學生同你爭。」 阿晴其後透過朋友介紹，接觸工程相關行業，但當中不少職位須具有專業資格才能勝任，因此她亦透過進修自我增值，並於3年前起修讀兼讀制高級文憑，整個課程為期4年，合共花近16萬元。 再進修銜接課程費用逾廿萬 是否繼續如今猶豫不決 她說，日常以工餘時間來修讀課程，幸得公司賞識、願意讓她先擔任與樓宇自動控制系統相關的技工。奈何，高級文憑學歷並不足以合資格取得工程師牌照，但考慮到銜接的學士課程費用高達逾20萬元，對家庭及個人亦造成沉重的經濟負擔，至今對是否繼續升讀仍猶豫不決，盼政府把專上學生資助計劃的覆蓋範圍延至兼讀課程。

社聯就20至29歲年青成人的就業現況作研究。（文雪萍攝） 沒持大學學位青年 從事行政及專業人員職位不足5% 事實上，阿晴並非孤單一人。社會服務聯會整2016年香港人口普查數據，以20至29歲年青成人的就業現況作研究，發現在64.5萬就業青年中，有四成持有大學學歷，以及有近一成人的教育水平僅得初中或以下。

「父母幹」影響子女受高等教育機會 曾到海外留學職場較「吃香」

然而，學歷低要進修並不容易，社聯整合數據指，若以父母月入高於50,000元為高收入家庭，以及月入低於15,000元為低收入家庭來劃分；來自高收入家庭的青年，獲得本地大學學位的機會較大，即父母收入愈高，子女學歷亦相對較高，而且獲取海外大學學位的機會亦較低收入家庭高出49個百分點。

獲海外升學機會生 返港後工資亦略高

而獲取海外國家學位的青年，其工資略亦高於在本地升學的同學，教大博文及社會科學院副院長（國際交流）趙永佳解釋，不少本地生到外地著名學府升學，以及具有國際視野，有利從事部份行業，如金融行業等工種尤其受影響。