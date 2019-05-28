政黨調查：近六成人願買公屋單位　倡政府重推租置計劃

本港房屋需求殷切，公屋輪候時間平息須達5.5年，而資助房屋量更供不應求。身兼房委會委員的立法會議員尹兆堅，近日就綠置居及重推出售公屋政策作調查，結果發現近七成受訪者不滿意現時的公營房屋政策。當中近六成現居或正輪候公屋的受訪者表示願意購買公屋單位。 尹兆堅認為結果顯示各項公營房屋的推售供不應求，建議房委會重推租置計劃，並收緊轉售限制。

尹兆堅指出，近六成現居或正輪候公屋的受訪者表示願意購買公屋單位。（張嘉敏攝）

調查於4月18日至5月14日進行，以電話訪問形式訪問了1216名市民，就綠置居政策及重推出售公屋收集意見，當中有56.8%為公屋住戶或正輪候公屋。

受訪市民寧購公屋多過綠置居

結果發現，59.48%現居或正輪候公屋的受訪者表示願意購買公屋單位。另外，若同時有綠置居、出售公屋及居屋予選擇，當中只有17.8%的受訪者表示會購綠置居，而31.84%的受訪者稱會購買公屋單位，兩者相差近一倍。

調查又顯示，67.7%的受訪者表示不滿意政府現時推行的公營房屋政策，46.7%的受訪者認為應為綠置居供應量設上限。

房委會於90年代曾推出「租者置其屋」計劃，讓出租公屋的租戶可購置其租住的單位。（資料圖片／盧翊銘攝）

尹兆堅稱結果反映市民意願與政府大推綠置居的做法不相符，而當年停建居屋為今日房屋問題「種下禍根」。他指出，近年政府推售綠置居、居屋，甚至公屋量均供不應求，而私樓脫離家庭負擔能力，令政府的置業目標難以達成。他建議政府應重推租置計劃，紓緩房屋階梯狹窄的問題。當中計劃應延長禁售年期至10年以上、限制轉售對象至只限綠表申請者。