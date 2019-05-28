【居屋2019】5月30日交表　房委會預告網上申請繳費系統繁忙

新一期居屋六個屋苑分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，提供4,871伙的，將會於本周四（30日）起接受申請，並首次設有網上申請服務。 房委會預計，申請人數眾多，系統將會非常繁忙，提醒電子申請者避免臨近截止申請日期前遞交申請，以確保在限期前成功於網上完成其申請程序。房委會又提醒，在繁忙時段中，電子繳費需時或較長，故申請者要耐心等候，否則繳費將會被中斷。

房委會預料，接近限期前的時段，網上申請系統將會很繁忙，提醒選擇電子申請的人士，應盡早遞交表格。（資料圖片）

新一期居屋及「白居二」，將於5月30日上午8時，至6月12日晚上7時接受申請。房委會預料，接近限期前的時段，網上申請系統將會「很繁忙」，提醒選擇電子申請的人士，應盡早遞交表格。

繁忙時段電子繳費或較需時

房委會又說，在繁忙時段中，電子繳費需時或較長，故在等候電腦系統處理繳費期間，不應按動瀏覽器上其他按鍵，否則繳費過程可能中斷。

房委會重申，成功繳費後，系統將會自動向申請者發出電郵確認。若一天內無收到確認電郵，申請者可致電房委會銷售熱線，或查詢發卡銀行，了解是否已完成付款。若果未能成功於網上繳付申請費用，其申請將被視為無效。

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45分鐘內要完成填表 不能閒置超過2分鐘

為讓更多市民可在同一時段內使用網上服務，房委會稱申請者要在45分鐘內完成表格，期間不能中途儲存資料，又重申若閒置申請超過2分鐘，申請過程會被中止。房委會建議，申請者在網上申請前，應先備妥所需資料，包括身分證明文件、家庭每月總收入及總資產淨值，以及有效的信用卡。

房委會強調，根據其他機構的經驗和經過多番測試，一般情況下，45分鐘已足夠完成網上申請程序。

綠表人士需簽署文本交回屋邨辦事處

房委會又指，綠表申請者提交電子申請後，屋邨辦事處職員會核實資料，綠表申請者及所有年滿18歲或以上的家庭成員，需簽署一份由有關屋邨辦事處備妥的申請表格文本，並交回有關屋邨辦事處。房委會將會以電郵通知申請者其獲編配的申請編號。

至於白表申請者，於網上遞交並繳付申請費後，房委會會以電郵通知申請者其獲編配的申請編號。