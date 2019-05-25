【居屋2019】抽居屋淪房屋六合彩　學Thanos滅一半申請者利中籤？

新一期居屋前日（23日）開始派表，領表者眾，在目前的抽籤制度下，認購人數愈多中籤愈難，要圓置業夢就要靠運氣，盡顯「房屋六合彩」的特色。或許不少人都會像《復仇者聯盟》中的奇異博士一樣，在腦海中檢視過1,400萬個未來，但發現最後自己上到車的結局，可能連一個都沒有…… 就此，社會近年出現一種聲音，建議居屋申請改用計分制，多次申請者可獲較高的中籤機會。不過這亦會引起另一重爭議，被指變相鼓勵市民鬥快入表「儲分」，令超額認購情況進一步惡化。 其實居屋中籤難，與其說是認購制度的問題，更根本是供應量問題。事關政府由始至終控制不了私樓樓價，同時亦拿不出足夠的資助房屋供應。結果大批一心只為安居的市民被夾在中間，只能將申請居屋當成六合彩，情況可笑又可悲。

大批市民到現場觀看居屋相關資料。（張浩維攝）

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抽籤運氣成分過重 跨黨派倡改用計分制

房委會今期為「家有長者優先選樓計劃」申請者劃出1,500個配額（綠白表各半，下同），一人申請者則有500個配額，再利用電腦攪珠，按申請者的申請編號決定購買優次。因此概略而言，中籤機會可分為6大類：家有長者、其他家庭申請者、一人申請，再細分當中的綠、白表。實際選樓次序會再有其他分項，但這是中籤後的事。

房委會現時沒有備存每位申請者曾申請居屋次數的資料。所以理論上在每輪居屋推售中，上述6大類別的每位申請者上車機會是均等的，主要講求運氣，好運的可一抽即中，「黑仔」的抽足十幾年都會落空。當申請數目愈多，機會只有愈來愈低，尤其白表一人申請者更加「灰機」。

以上期居屋為例，白表一人申請配額有200個，但相關申請有約146,000宗，佔整體申請數過半，亦即730人爭一個單位，就算在攪珠的100個號碼之中排頭位都未必有得上車。因此，近年社會出現不少改革居屋制度的建議，其中一個方案是採用計分制，讓申請者抽籤失利次數越多，往後再申請的中籤機會愈高，降低運氣成分。立法會議員之中，建制派的謝偉銓、柯創盛，泛民的胡志偉等，都提過類似的建議。

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+ 47 + 46 + 45

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計分制屬「零和遊戲」 變相鼓勵提早申請

不過採用計分制有個明顯的缺點，就是這亦是零和遊戲，增加一群人上車機會的同時，卻降低另一群人的機會。當多次申請的人中籤機會提高，也會變相懲罰較年輕的申請者，被指產生另類歧視。

當然有人會問，如果一位申請者多次入表申請，或多或少顯示其對住屋有更大迫切需要，增加其中籤的機會是否更加公平？這只知其一不知其二：每個人都有利己心，當多次入表申請可獲更高的中籤機會，申請者會傾向「有理冇理，入咗表先算」，甚至有更多人一滿18歲立即申請，進一步增加現時已破頂的申請數目。

立法會議員謝偉銓今年1月23日在會上口頭質詢運輸及房屋局局長陳帆，建議每當申請人累計3次未獲邀選購單位，便可於下次申請時獲發一個額外申請編號。當時陳帆亦回應，這或導致「一些本來比較沒有需要或沒有意願購買資助房屋的人士，會為求提升日後的選購優次而提早加入申請行列」；另外部分有上樓需要者，如果沒有重複申請，申請優次將會被推後，這未必符合將公共資源編配給較有需要人士的原則。

現時居屋攪珠，會按申請者的申請編號排優次。（資料圖片/羅君豪攝）

政府無招可用 供應總量永遠不足

所以，靠運氣的居屋抽籤是一種「公平」，按申請次數調整中籤機會也是另一種「公平」，兩者沒有絕對的對與錯。但目前居屋的癥結還是總量不足，無論如何改革申購制度，都只是朝三暮四或朝四暮三的戲法。

根據運房局去年12月向立法會提供的數字，由房委會提供、綠置居以外的資助出售房屋項目，由2018/19年度至2022/23合共只有24,600個單位，連同房協也只有26,200個單位。這對比上期居屋多達27.2萬份的申請表，只是九牛一毛，完全追不上需求。

至於新增可建公營資助房屋的土地，政府的短中期土地供應選項招數乏善可陳。棕地收地、作業重置問題暫未有完善解決方案，政府研究報告仍未出爐，即使有方案亦不會在幾年內可處理完成；政府對於新界囤積的私人農地、粉嶺高爾夫球場，亦對商界諸多讓步，不敢大刀闊斧收回，可騰出建屋的土地，特別是中短期土地選項，相信十分有限。

近年居屋申請數破頂，中籤無望。（資料圖片）

居屋資源不足 市民置業唯有靠運

經常有人戲稱抽居屋和六合彩頭獎一樣難中，當然這比較跨張。從概率計算，一注單式中頭獎的機會是13,983,816分之1（剛好，和奇異博士檢視的未來數目相近），和居屋「中獎」機率有一大段距離。但這種說法之所以出現，反映的是政府房屋政策失效，令市民只能望天打卦，要滿足基本的居住需要，只得祈求幸運之神降臨。

居屋資源供不應求，到底機制如何可以公平一點，固然有討論空間。但現實是私樓樓價遠超市民負擔能力，政府壓抑樓價無方，普羅大眾要不是抽中居屋或是忽然「發大達」，根本難以在一個合理的時間、以一個較合理的價錢上車，難道要如《復仇者》系列奸角魁隆（Thanos）一樣，一彈指便消滅一半的居屋申請者，增加自己的中籤機會？