【居屋2019】將軍澳雍明苑海景單位或受阻　一梯38伙多過納米盤

新一期居屋六個屋苑分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙單位，全部以五九折發售。 提供1,395伙單位的雍明苑是今期居屋中，單位數目最多的一個項目，實用面積介乎282平方呎至568平方呎。根據樓書資料，雍明苑A座每層有30個單位，而B座每層更多達38伙單位，較納米盤「環海東岸」一梯36伙還要多。此外，屋苑的臨海位置將有一座零售及商業大廈，或令中層的住戶景觀受阻。

將軍澳雍明苑位於將軍澳內灣海濱，北面為會德豐豪宅Savannah，南面接連華懋海翩匯，再遠一點有會德豐另一豪宅Monterey。（高仲明攝）

大廈設計奇特 部份住戶搭𨋢行多兩步

雍明苑入場價為182.7萬元，而最貴的單位則售約455萬元。根據房委會的樓書，屋苑共分為A、B兩座，每座各樓高26層。雖然項目提供最多單位數量，但其單位密度同樣冠絕今期居屋，當中A座每層有30個單位，而B座更「1劏38」，比「納米盤」環海東岸的36伙多。

值得留意的是，A座只得4部升降機，每層只得2部升降機到達；而B座則有6部升降機，每層有部升降機可到達，換言之，A、B座平均只得15伙及9.5伙共用一部升降機。另外，由於兩幢大廈的設計關係，A座只設有一個升降機大堂，6、7、14、15、18、19、25、26號單位的住戶，日後入伙需要步行一段較遠距離才走到升降機。

大部分為一至兩房細單位

至於間隔方面，A座大部分為一房或兩房的細單位，當中部分單位若勉強分出兩房，或有機會出現無窗「黑廳」。至於B座雖然伙數較多，但當中有屋苑內面積最大、屬568平方呎三房單位，即3、4號單位，而主人房更可有「套廁」。兩座的單位幾乎全部均為「開門見廁」，單位打開大門便對正廁所門。

+ 4 + 3 + 2

部分向東面單位或享海景

雍明苑的臨海位置亦屬一大賣點，當中A座的6、7號的一房細單位面向將軍澳海濱長廊，而前方未有大廈阻檔，估計能享有海景。不過B座大單位的景觀較差，面向行人通道及公用遊樂區，低層住戶或有噪音問題。另外，由於B座的前方將興建一座零售及商業大廈，或令向東面、即25號至30號的單位景觀受阻。

而項目內除設有上述的零售及商業大廈外，於鄰近至善街入口處亦有一座政府服務設施大樓，暫未知會有哪些服務進駐，屋苑範圍內亦有一個羽毛球場。上述各項設施都是今期居屋項目「獨有」。泊車位方面，雍明苑除設有105個有蓋泊位外，更有多達93個單車停車位，方便住戶可以單車代步進出屋苑。

雍明苑地理位置極優，不僅距離鄰近港鐵將軍澳站，附近的生活配套同樣齊全。除於一街之隔外有寶盈花園小型街市可供買餸，附近亦有區內大型商場The Popcorn，內有各類型的食肆和超級市場。

今期居屋於本月30日起開始接受申請，至6月12日晚上7時截止。申請者除可以親身或郵寄申請表格外，可於房委會的居屋專頁網上申請。

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