港人登世界第四高峰見證氣候暖化　山頂驚見遇難者遺體融雪後再現

香港攀山專家黃偉建於本月21日成功登上在珠穆朗瑪峰以南約3公里、世界第四高的洛子峰，從上山至登頂期間，都見證着氣候變化。一場突如其來的颱風引致地動山搖、在高山遇上冰雹、冰川融化令埋藏雪下多年的垃圾，更難忘的，是看到重見天日的遇難者遺體。 黃偉建此行亦訪問了當地尼泊爾人，訴說着小時候延綿數十公里的冰川、雪山化為砂石。他們憂心逐年增多的雨水終會導致山洪暴發，子孫家園盡毀。黃形容，氣候變化無處不在，甚至已演變成氣候危機，呼籲香港人也要警醒，設身處地應對。

黃偉建表示，洛子峰最大得著是訪問尼泊爾村民，了解氣候變化對當地的影響。（張雅婷攝）

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5月罕有遇颱風逼近 感到「座山震晒」

黃偉建於4月出發前往尼泊爾，預備上山時就遇到冰雹，「當時十隻手指都凍僵了，無感覺。」到5月初預備到達海拔6,000米的營地，正值颱風「法尼」（Fani）吹襲印度東部、孟加拉及不丹，雖然非正面吹襲珠穆朗瑪峰和洛子峰，但在珠峰基地時，已風雲變色，有強風大雪，黃形容「座山震晒」。

當他抵達6,400米高的營地時，只見一片頹垣敗瓦，連營地也被吹走，有數十年登山經驗的雪巴人告訴他，從未於5月會在山區出現惡劣天氣。

冰川融化令冰隙收窄，數十年前需用五條鋁梯才能跨過冰隙，但今年只需一條。（黃偉建提供圖片） 冰川融化 垃圾重見天日 另一對氣候變化最好的見證就是冰川融化，黃偉建沿路見到不少積聚多年的垃圾和遇難者遺體逐漸從融冰下浮現，連在洛子峰接近頂部的一具屍體也重新曝露出來，靜靜地坐着、迎接後人到來登頂。 此外，冰川融化令冰隙收窄，數十年前需用五條鋁梯才能跨過冰隙，但今年只需一條。同一時間，位於海拔5,700多米高的Kalapalta一條河流，卻首次於4月結冰，估計是由於當地異常寒冷。

黃偉建腳下的雪地，本地一條藍色的河流，首次在4月結冰。（黃偉建提供圖片） 冰川褪去 雪巴人經歷異常天氣 作為「過客」的黃偉建經此一役，深深體會到氣候暖化的惡劣程度，對於居於當地的尼泊爾人而言，更是每天都在經歷。21歲的雪巴人Rita指，小時候冰川延綿數十公里，山上土地全被冰雪覆蓋，但現在已全部融化，只剩沙石。今年3月山區更出現罕見龍捲風，威脅雪巴人性命。 70多歲的Ang Temba一直居於海拔4,000米以上的高山，他同樣指白皚皚的冰片已變成沙石。他擔心雨水逐年增多，恐釀山洪暴發。

發生在山區的氣候變化看似與港人有一段距離，但本港先後經歷超強颱風「天鴿」、「山竹」吹襲。去年5月，本港異常酷熱，乾旱至水塘也乾涸，但今年5月正正相反，大半個月都下雨。黃偉建警告，氣候變化無處不在，甚至已演變成氣候危機，香港人必須警醒，設身處地應對。