港登山專家直擊千人排隊登珠穆朗瑪峰　分析三大因素致逾十人死亡

每年5月是登上珠穆朗瑪峰旺季，今年因攻頂人潮過多釀「塞車」，出現「成村人」等待的驚人畫面，逾十名登山客喪命。去年曾成功登頂的港人黃偉建今年轉戰珠峰旁的洛子峰，見證慘劇發生，有登山客遺體被抬落山。 黃偉建分析指，攻頂人數增加、裝備準備不足及適合登頂日數只有兩日，都是致命死因。他認為最重要的是，登山只是對個人的挑戰，若為了一己私利而抱征服大自然的心態，絕對不會成功。

本月22、23日好天氣良好，吸引大批登山客一窩蜂湧到珠穆朗瑪峰山上，冒著體力透支和缺氧風險，在長長人龍中等待攻頂，但有人因長期暴露於嚴寒天氣下死亡。（法新社）

延伸閱讀：港人登世界第四高峰見證氣候暖化 山頂驚見遇難者遺體融雪後再現

好天氣日子銳減 僅兩日適合攻頂

有20多年攀山經驗的高海拔登山運動員黃偉建於今年5月21日於尼泊爾時間上午7時45分，成功登上世界第四高峰，即海拔8,516米的洛子峰，成為首位登頂的香港人。但在附近的珠峰，情況截然不同，逾十人還來不及攻頂，就命喪途中。

黃偉建去年曾登上珠峰，他認為今年的情況與去年有很大分別，致有死傷。黃指出，只有在無雲、無風和無雪的日子才適合攻頂，去年有10至11日好天氣日子供登山者選擇，但今年只有兩日，即22、23日，成為死亡開始。

在通往海拔6,000米營地的路上，出現長長人龍，黃偉建花了一小時才到達。（受訪者提供） 嚴寒下要花10小時 親見屍體被抬下山 每年都有300至350名登山人士勇闖珠峰，需持有由尼泊爾登山局審批的准許證。黃偉建說，每名登山者必須陪伴一名登山嚮導雪巴人，甚至加上廚師，令實際登山人數多兩倍，即上千人。黃早於登上海拔6,000米的首個營地時已發現長長人龍，等了一個小時才到，他當時已擔心往後的路會更擠塞，因此採取策略，於21日就攻山洛子峰山頂，避開人潮，「特別多人攻頂之餘，好天氣日數少了，九成人都會選擇這兩日（22、23日）攻頂，多人發生意外亦是正常。」 他續指，長長人龍令不少人要花上十小時才完成登頂下山，以致長期暴露於嚴寒天氣，其間見到有人拖住屍體下山；即使倖存，也因凍傷而要截肢。

黃偉建在登頂途中，隨處見到人龍。（受訪者提供）

新手大媽帽、斜揹袋登珠峰 靠雪巴人拉上山

除了天氣不配合，黃偉建認為，當中亦涉及人為。他說今年有很多新手登山，看到有人頭戴闊邊「大媽帽」、背斜揹袋，完全不是恰當的登山裝備。更甚者，有人只捉住雪巴人的手、由雪巴人拉上山，黃批評他們連攀山都不懂，從這行為意識看來，登山只是為了一己私利，只會「累到人」。

事實上，黃在攻頂前200米也有「意外」，氧氣樽突然失靈，令呼出的暖氣不能排出，終結成冰，並積聚在口罩，以致無法呼氣。他形容情況驚險，生怕會長眠洛子峰。幸好他即時調整心態，提醒自己不可緊張，終創造壯舉。

高海拔登山運動員黃偉建，於尼泊爾時間5月21日上午7時45分，成功登上海拔8,516米、世界第四高的洛子峰，成為首位登頂港人。（受訪者提供）

不少人會以「征服」或「挑戰」一詞描述登山，黃偉建提醒，登山只是為了完成個人心願和目標，大自然是絕不可挑戰。他每次登山前，也會抱敬畏之心，靜靜地與大山「聊天」。他引用登山者常用的一句話：「登唔登到頂，喺睇你心地好唔好」，即要對大自然心存敬畏、尊重大自然，大自然就會有相應回饋。