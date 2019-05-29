【沙中線】地盤主管：禮頓知螺絲帽問題　竟促「扭到幾多就幾多」

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今日（29日）續訊，由輝宜工程地盤主管吳民俊作供。他表示，工程期間發現有螺絲帽與鋼筋錯配，最多只可將鋼筋扭入螺絲帽2至3圈，惟禮頓工程師未有解決問題，只是指示「扭到幾多就扭入去」。 吳民俊又透露，部分位置的螺絲帽沒有從石屎中暴露，無法接駁鋼筋，但反映過後，禮頓亦沒有派人處理，最後自己按照圖則，於適當位置放鋼筋。他強調，暴露石屎以進行後續施工為禮頓責任，自己亦無鑿石屎的工具。

吳民俊（黑衫男子）表示，工程期間發現有螺絲帽與鋼筋錯配，最多只可將鋼筋扭入螺絲帽2至3圈，惟禮頓工程師未有解決問題，只是指示「扭到幾多就扭入去」。（黃偉倫攝）

輝宜工程由紮鐵分判商永光聘用，負責紮鐵相關工作。代表永光的大律師蔡一鳴在庭上，展示多張由吳民俊在2017年7月間拍攝的相片，位置為北面連接隧道的連面縫，包括位於南北走廊，工程合約編號1111及1112交界的連接縫，以及在1112合約範圍內的內部連接縫。

吳指，前者有圖片顯示，工地同時有兩款不同的螺絲帽，其扭紋分別為錐形，以及圓筒形；後者則有不少螺絲帽未從石屎中暴露。翻查資料，合約1111的承建商為金門基利聯營，物料供應商為lenton；1112則為禮頓，供應商為人和科技。

地盤主管：曾知會禮頓螺絲帽問題 未獲處理

委員會主席夏正民問到，如螺絲帽未從石屎中暴露，會如何處理。吳民俊表示，會通知禮頓工程師，惟對方未有派人處理，直言：「我地通知咗佢，佢搵唔搵人鑿唔係我（控制）範圍」；又稱對方指示：「扭到幾多就扭入去」。他續稱，即使無法扭入鋼筋，但仍會依照圖則所示，於所述地方放置鋼筋。

夏正民又問，會否有工具自行鑿開石屎以接駁鋼筋，吳表示沒有，並再三強調：「我地唔包鑿石屎，只負責扭（鋼筋）」。

圓筒形鋼筋遇錐形螺絲帽 工人無法扭入

另外，聆訊又揭露鋼筋與螺絲帽錯配的問題。吳民俊指在調車接線的工程上，首次發現相關問題，工程本身一直使用圓筒形鋼筋，但當工程進行到與1111合約交接的位置時，發現螺絲帽為錐形，於是向禮頓工程師黎家灝反映無法扭入螺絲帽，最多只可扭進2至3圈，對方表示：｢Wow really｣，之後指示「盡量扭入去」。

之後到處理東西走廊連接縫的工程時，吳民俊表示再有錯配問題，亦有少於10%的螺絲帽未有暴露，並向黎家灝反映問題，不過黎亦只是要求「盡扭」。

吳民俊又透露，當時工程進度趕急，一般程序下，當完成工序時，會留下與禮頓人員一同驗收，不過禮頓之後要求他完成下一項工程，毋須他同場驗收。他又表示，在採購物料上，只會講出需要的鋼筋直徑、數量，但螺絲帽的種類並非由他決定。