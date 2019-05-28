【沙中線】禮頓稱無遺失工程紀錄　鋼筋接駁不妥是分判商手工差

港鐵沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今日﹙28日﹚續訊，繼續由各代表律師作開案陳詞。代表禮頓的資深大律師石永泰表示，雖然確有「檢查及測量申請表格」（RISC Form）未交，只是過於繁忙而尚未遞交，強調並非遺失。 對於負責紮鐵的分判商永光指，禮頓未有提供合適物料，以致鋼筋未能順利接駁，石永泰反駁指，鋼筋接駁不妥，為永光責任，批評他們手工差。不過他亦承認，禮頓確有溝通問題，以致前線工程人員不知道有物料錯配，之後檢查時又未能發現問題。

對於被指有RISC Form遺失，禮頓代表資深大律師石永泰反駁稱：「搵唔到唔代表唔見咗」。(黃偉倫攝)

禮頓代表律師：「(RISC Form)搵唔到唔代表唔見咗」

對於被指有RISC Form遺失，石永泰反駁稱：「搵唔到唔代表唔見咗」。他續稱，只是工作人員太忙，導致表格遲交，不代表無監督，強調仍有在相關檢查點核證及檢查。

另外，之前北面連接隧道連接縫有鋼筋未接駁妥當，引致出現滲水問題，負責紮鐵的分判商永光昨日（27）指，問題源於鋼筋與螺絲帽錯配，而且有螺絲帽未完全從螺絲帽暴露，又或部分螺絲帽受損。石永泰承認，工程期間有溝通問題，令工程人員不知原來有錯配，之後在關鍵檢查點及例行檢查又無法發現問題。不過他反駁指，這些並非無法妥善接駁鋼筋的理由，問題始終出於永光身上，其工藝欠佳所引致。

至於禮頓被指擅改設計，由鋼筋搭接改為螺絲帽接駁，石永泰表示，原則上並沒有指明何種方法較安全，可互相替代，不涉及安全問題，毋須徵詢屋宇署意見。至於有7%鋼筋並無於香港接受檢測，他表示本身生產商有作檢驗，認為當中不涉安全問題，之後會交專家報告證明。

RISO Form缺失 港鐵向禮頓發138份不合格報告

代表港鐵的英國御用大律師Philip Boulding表示，因應禮頓RISC Form缺失的問題，港鐵已發出138份不合格報告，多次提醒相關問題。他又稱，禮頓的文書工作，進度遠遠落後於施工進度，不時遲交紀錄，甚至無交，但並不代無作檢查，而港鐵亦會先經核查，方會批准禮頓開展下一項工序。

Boulding又稱，如禮頓發現鋼筋與螺絲帽錯配，應向港鐵反映，但港鐵從未收到相關投訴。他強調，禮頓早已知物料錯配，亦有責任提供合適物料。Boulding又透露，在今年4月18日時，發現一個位置有輕鬆滲水，已通知鐵路拓展處，不過未作深入調查，如委員會需要，可再提交相關資料。

沙中線紅磡站屢被揭工程出問題。(資料圖片)

另外，因應紅磡站問題，港鐵開展全面評估策略，包括鑿開石屎檢驗鋼筋接駁。代表政府的大律師周偉強表示，已完成第二階段檢驗，現在進行第三階段評估，政府亦成立專責小組跟進，每日與港鐵商討，以免報告未能於6月30日提交予委員會。他又稱，港鐵需於本月底，提交草擬報告予政府。

拉力測試報告港鐵已交政府

周偉倫又透露，港鐵4月中時曾作測試，了解扭入少於37毫米的鋼筋的拉力，不過港鐵直至上周才將測試報告交予政府。他續稱，由於港鐵一直未交報告，故第三階段評估時，一直無考慮不及格鋼筋對結構的影響。

委員會主席夏正民質疑，如果報告本身完全不接受扭入少於37毫米的鋼筋，或會過於保守，例如扭36.9毫米的鋼筋，只有非常細的差別，未必對結構完全無貢獻。

周偉倫表示，目前政府關注是否可依時完成報告，願意與港鐵合作，但坦言｢一隻手掌怕唔響｣。