香港01揚威國際　樓奴、輟學兒童、越境捕魚等奪Telly Awards四獎

表揚優秀電視及影片製作的國際獎項Telly Awards，昨日（21日）公布2019年度獲獎名單，《香港01》去年製作的多個專題報道，包括「輟學兒童系列」、「樓奴系列」、「香港邊界失守 內地漁民空群越境 違禁漁具禍害海洋」及「港版羅拉真身曝光！小背心女運輸工：男人堆中工作很自在」，分別在網上系列紀錄片、紀錄片系列、新聞資訊社交媒體影片及熱爆社交媒體影片類別，獲得銅獎。 這是《香港01》成立以來，連續三年獲得Telly Awards這項國際級殊榮。

第40屆Telly Awards《香港01》獲獎列表 「網上系列紀錄片」銅獎 輟學兒童系列 「紀錄片系列」銅獎 樓奴系列 「新聞資訊社交媒體影片」銅獎 香港邊界失守 內地漁民空群越境 違禁漁具禍害海洋 「熱爆社交媒體影片」銅獎 港版羅拉真身曝光！小背心女運輸工：男人堆中工作很自在

「網上系列紀錄片」銅獎 Bronze Telly Winner Online: Webseries: Documentary

輟學兒童系列 Students going invisible: School Dropouts in Hong Kong

【輟學兒童】獨家：山景雙屍半年後交數 教局5年棄尋162失蹤學童

【輟學兒童】學童失蹤「無法跟進」？ 揭教局無發入學令兼無報警

【輟學兒童】獨家：小學個案十年倍增 學者：不適應學制童漸多

【輟學兒童】日均25份功課 曾輟學兩星期小六生：無時間玩唔開心

【輟學兒童・採訪手記】半年40條問題 換教育局一個答案

記者：陳信熙、胡家欣

攝影：岑卓熹、詹郭敏、羅子揚

剪接：陳悅彤、羅子揚、徐凱嗚

香港實施強制教育，教育局強調盡力保障兒童接受教育的權利。不過，2017年9月7日發生的屯門山景邨母子雙屍案，揭出事實並非如此。案中15歲少年梁文禮，與48歲媽媽易順妹竟同告餓斃在家，社會嘩然。

教育局事後稱，用盡方法仍找不到長期缺課的梁文禮，遂放棄跟進。為何找不到？同類失蹤學童又有幾多人？這兩個疑問，令記者萌生調查輟學兒童背後的問題。

教育局一直以「無統計」為由，拒絕交代輟學人數，直至記者找到青年事務委員會的報告，詳列輟學個案的計算方式，才逼使局方交代分項數字，但仍拒答失蹤人數。記者引用《公開資料守則》追查，才終於揭發五個學年竟多達162名學童失蹤，均列為無法跟進。

調查方向轉到教局跟進手法。記者多次向教育局、社署、房署及警方查詢，找到前教育署職員、校長和資深教師，以及前線社工，了解實際情況。結果發現，教育局程序有重大漏洞，面對失蹤多時的學童，竟在未發出入學令及未報警求助下就結束跟進。

這個系列報道，揭露當局漠視保護基層兒童，制度僵化因循。報道刊出後，立法會兒童權利小組委員會積極跟進，多名議員質詢下，教育局宣布重新聯絡失蹤學童，並修訂程序，不再放棄跟進任何學童失蹤個案；不過至去年5月，只成功接觸當中29人。

負責的記者陳信熙表示，這次調查過程漫長，記者鍥而不捨追問及細心分析數字，才找到程序漏洞。報道得以反映輟學兒童遭社會忽視的實況，有賴前官員及前線社工答應受訪，而報道簡潔有力，拍攝、剪接、編輯功不可沒。整個製作團隊對獲獎感榮幸。

「紀錄片系列」銅獎 Bronze Telly Winner Online: Documentary: Series

樓奴系列 House Slaves

【樓奴】代子還債賣居屋 工廈劏房長者嘆：有個窿畀我瞓就夠

【樓奴】物理治療師要靠父母上車 嘆供樓不快樂：買完後就食屎！

【樓奴】90後窮遊22國家 寧租樓拒儲錢上車：移民係出路

【樓奴】游水教練日做14小時捱壞身體 只想父母有個安樂窩

【樓奴】樓市暴跌 兩大學教授一賣樓一死守 改寫不一樣的命途​

【樓奴】「住公屋嘅人先唔係樓奴」 無殼夫婦為下一代冀買居屋

記者：黃靜薇、王潔恩、張嘉敏

攝影及製作：蕭文學、岑卓熹、李曉程、鄧穎韜

香港一直備受房屋供應不足、樓價高企所困擾，不少市民一直為樓所苦。為深入探討社會問題，《香港01》於2018年底推出樓奴報道系列，透過直擊不同市民上車買樓、賣樓後無法再買樓等各種個案，折射出現時本港市民要置業安居就只能為樓工作、人生選擇被住屋所限制的實況。系列報道刊出後，引起社會廣泛討論，反思本港房屋政策。

「樓奴」系列有幸獲得一眾受訪者的信任，得以將他們最真實的處境呈現予觀眾眼前。他們故事代表著香港人面對的困境，透過報道希望惹起社會關注，從多角度探討現象。

「新聞資訊社交媒體影片」銅獎 Bronze Telly Winner Social Video: News & Information

【01獨家】香港邊界失守 內地漁民空群越境 違禁漁具禍害海洋

Disappearing Sea Border: Illegal Fishermen from Mainland China

記者：陳潤南、梁祖饒

攝影：鄧穎韜、洪業銘、張浩維、黎紹輝

剪接：蕭堃桁

記者去年11月聯同元朗下白泥村民，凌晨到后海灣出海視察，發現逾20艘內地漁船通宵越境，在香港拉起逾一公里長、已被內地禁絕的「蛇籠」捕魚，破壞生態。事後警方及漁護署加強到海域執法，兩內地漁民因非法捕魚，遭漁護拘捕。

香港自2012年立例禁止拖網，海洋得以休養生息，卻反吸引內地漁民非法來港捕魚，滅絕生態，更令人擔心香港邊界失守。《香港01》記者聯同元朗下白泥村民，凌晨到后海灣出海視察，直擊當地逾20艘內地漁船通宵越境，在香港拉起逾1公里長、已被內地禁絕的「蛇籠」捕魚，破壞生態。

負責記者陳潤南表示，得獎鼓勵了整個拍攝隊伍，大家的努出獲得業界肯定。整個團隊希望令影片有新聞價值之外，亦以精彩畫面吸引觀眾留意嚴肅新聞報道。

他表示，拍攝前同事多次開會溝通，決定以記者第一身角度，帶觀眾調查偷捕情況，以加強觀眾參與感，在香港網上媒體新聞片製作屬創新手法，又構思不同角度呈現內地漁民空群到港的情況。

拍攝隊伍一行七人通宵工作，加上得到村民協助，最終順利完成。剪接同事亦創作極具風格及美感的卡通，以解釋內地漁網對生態影響。

「熱爆社交媒體影片」銅獎 Bronze Telly Winner Social Video: Most Viral

【有片】港版羅拉手指骨裂未痊癒即復工 堅強背後充滿洋蔥

【多圖】港版羅拉真身曝光！小背心女運輸工：男人堆中工作很自在

"Lara Croft of Hong Kong" an overnight sensation

記者：李慧妍

攝影：岑卓熹、梁鵬威

剪接：李曉程

一名女運輸工在半山區落貨時被人拍下照片上網，頓時成為城中焦點。《香港01》成功專訪女主角，揭開這位網上熱話女主角的神秘面紗，將她的日常工作細節，呈現給讀者。報道刊登後，隨即引起社會關注，在社交媒體瘋傳，並獲多個海外及內地媒體轉載。

負責報道的記者李慧妍表示，希望透過報道可逐步打破現今女性在職場上受到的限制，及不公平待遇，以推動男女平權的發展 。

Telly Awards成立於1979年，旨在表揚優秀的電視節目、短片、廣告、新聞及紀錄片等影片製作。Telly Awards是行業領導者，從大型國際公司到地區公司和廣告代理公司最搶手的獎項之一，每年約有來自世界各地超過1萬2000件作品角逐，今年更是第40屆Telly Awards獎項評選。