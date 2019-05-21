【院舍輪候】社署新機制霸凌長者　羅致光不應自作聰明！

醞釀超過五年，社會福利署計劃明年起調整配對長者長期護理照顧服務措施，新申請長者不可同時輪候資助長者住宿照顧及社區照顧服務。安老事務委員會主席林正財和勞工及福利局局長羅致光連忙解話，坊間誤解政府原意，澄清新措施可改善配對機制，申請者將會獲得更合適的支援。 改善分流機制，能否等同改善長者照顧服務？現時社區照顧服務同樣問題多多，拉長者離開院舍照顧申請隊伍，無助改善長者處境。既然如此，社署大費周章改動措施，要不是限制院舍照顧申請者人數增長，粉飾數據，就是減少未來對資助院舍的承擔。

羅致光指，如果長者有需要入住安老院舍、輪候期間時，仍可申領社區照顧服務。（資料圖片）

社署於2000年推行安老服務統一評估機制，由認可評估員評估長者在護理方面的需要，並編配合適的長期護理服務。署方於2013年委託香港大學秀圃老年研究中心把評估工具更新至interRAI-HC「長者健康及家居護理評估工具」9.3‍中文版本。

外界無法閱讀研究報告，但既然政府採納報告建議，就須承擔改動之責。社署整個改動機制有利有弊：改動之好，是評估對象擴闊。林正財解釋，這是改革安老服務統一評估機制的一部分，新工具能夠更精準分辨長者需要，並首次將認知缺損納入評估項目。認知障礙症患者，即使並無身體缺損的認知障礙症患者，也可以輪候資助院舍服務。的確，機制只評估長者身體缺損，沒有包括認知缺損，政府現時可以說是回應他們和照顧者的訴求。

荒謬的是，社署藉新機制改善評估準確度為由，限制新申請長者同時輪候院舍和社區照顧服務，改為只能二擇其一。社署認為，此舉確保最有需要的長者能優先接受服務，並避免長者過早入住院舍。

當然，若果舊評估方法出現誤判，署方應當改善。不過，新機制的漏洞彰彰明甚。長者機能隨時日退化，需要更深切的照顧服務，若果只能在住宿照顧、社區照顧中二擇其一，很多長者將無法得到適切照護。須知道，現時輪候院舍時間甚長，直至今年四月底，輪候資助長者院舍需要平均等候39個月，護養宿位亦要平均27個月，輪候人數達41,073名，較2008年3月升九成。由於輪候時間漫長，長者在入住院舍之前，理應獲得社區照護服務。

長者的退化過程難以預料，可能慢慢衰退，也可能急轉直下。但無論如何，若然長者只能二擇其一，日後或會出現以下情況：長者本可被判斷可接受社區照顧服務，但一段時間後需要入住院舍，就要重新接受評估並由隊尾輪候。雖說改善評估機制或有助分流，避免輪候時間過於冗長，但仍會出現等候無期的苦果。

其實，政府早有打算限制雙重選擇，惟未有落實，例如在2013年，勞福局回覆立法會回覆立法會質詢，就提到原因是社區照顧服務未有充分發展，而相關私營或自負盈虧市場尚未成熟。

現時不少長者都處於「排兩條隊」的情況，同時輪候院舍照顧服務及社區照顧服務。（資料圖片）

也許社署認為今天的社區照顧服務已大幅進步，但現實絕非如此。政府曾羅列對社區照顧的承諾，例如增加改善家居及社區照顧服務名額，推出多輪共7,000張長者社區照顧服務券，支援身體機能有中度或嚴重缺損的長者居家安老。

結果，上月底輪候資助長者社區照顧服務人數，較去年五月增加約兩成半至12,457人，輪候服務的時間仍達19個月，但本年財政預算案只增加300個資助日間護理名額。另外，政府期望社區照顧服務券，透過私營市場補足政府服務不足。但諷刺的是，部分地區也未準備就緒，供不應求。不少長者權益組織憂慮，部分服務提供者正是本身受政府資助的社福機構，照顧券服務跟恆常服務會爭奪資源，無助解決問題。

無論社區照顧還是院舍照顧，身體機能有缺損的長者均未能及時獲得合適支援。在這前提下，難怪社工、立法會議員和民間團體對相關計劃大表驚訝，不只批評事前沒有諮詢業界，亦批評改制不會有效果。

大部分長者希望留在家居、社區安老，不願在院舍終老。問題是，當長者不可自理，家人、社區支援又不能支持，私營院舍要麼貴，要麼質素參差，輪候院舍成了安全網。羅致光多番強調，改動目的是將納入認知缺損長者納入評估機制之內，使之更為精準，那好應專注修補這兩漏洞，同時設法增加宿位，容納增多的申請個案，容許雙重選擇。社署收緊統一評估選擇資格，等同推長者尋求社區支援服務，客觀效果是「限米住限飯」，想方設法減慢輪候資助院舍的人數增長，減慢投放增設資助院舍資源的步伐。

短短半年，政府三度欺負長者，先是收緊長者綜援資格，再而無視年齡歧視硬叫長者找工作，如今打算修緊長者輪候院舍資格。而不論老中青年，也要狠狠批評政府，否則，政府能夠欺負今天長者，難保會善待未來的長者，破壞社會倫理，絕非香港之福。