院舍小組建議拍板八年逐步調高院舍人均面積　社署承諾可提早檢討

社會福利署「檢視院舍實務守則及法例工作小組」今（24日）召開最後一次會議，討論早前完成草擬的工作報告。 據悉，報告最終沿用草擬報告中的所有建議，包括八年逐步調高院舍的人均面積的建議。而坊間關注的嚴重侵犯院友私隱、不妥當處理藥物及不妥當使用約束物3項就將以罰則規管；惟暫未有罰則細節。而報告中的中度及低度照顧院舍增至8平方米建議，社署在會上承諾如果在8年寬限期內早已達到有關要求，署方會提早作出檢討，毋須等到8年之限。 社署預計下月將向勞工及福利局提交報告，料今個暑假將進行諮詢。

社署「檢視院舍實務守則及法例工作小組」今（24日）為最終報告拍板，預料下月正式向勞福局提交報告。（資料圖片）

院舍實務守則及法例工作小組早前草擬出逾百頁的工作報告，當中提出的19項實質建議，包括調整法定最低人手要求、在八年寬限期間將院舍的人均面積分別增加至8平方米及9.5平方米等。小組亦有建議提高現時罪行罰則，包括將無牌經營院舍的最高罰款由原定10萬元增至100萬元，以加強對違規院舍的阻嚇作用。

嚴重侵犯院友私隱、不妥當處理藥物等將以罰則規管

小組今（24日）舉行最後一場會議，討論及敲定報告的詳細內容。據悉，報告將沿用草擬本的建議，是次會議主要調整報告內的字眼；但會上曾一度就是否將嚴重侵犯院友私隱、不妥當處理藥物及不妥當使用約束物3項列為罪行爭持不下，在有院舍經營者以「經營困難」為由的情況下，小組最終將三項改為罰則規管，然而罰則細節則未有定案。

另外，就報告中「將中度及低度照顧院舍增至8平方米」的建議，社署在會上承諾如果在8年寬限期內早已達到有關要求，署方會提早作出檢討，毋須等到8年之限。

院舍小組委員、私院業界代表香港安老服務協會主席李輝指出，如果將嚴重侵犯院友私隱、不妥當處理藥物及不妥當使用約束物3項列為罪行，除了搜證上相當困難，做法亦難免會影響新人入行，所以會上同意要以業界考慮為依歸，將以上3項由罰則規管。

她又稱，現時土地供應、護理員人手不足，質疑現時是否適合提升法定人均面積，惟現時小組已提交報告，她指只可以留待日後公眾諮詢時再討論。

社署下月向勞福局提交報告

社署預計下月將向勞工及福利局提交報告，而勞福局代表就在會上稱今個暑假將可進行諮詢；但未就有交代修例時間表。

多個民間團體會前請願，要求社署撤回取消雙重選擇的決定。（受訪者提供）

除了院舍修例，社署早前亦決定將會調整統一評估機制。逾五十個長者在永別劍橋康橋工作小組、安老服務倡導聯盟的陪同下在會議前請願，要署撤回取消雙重選擇的決定，並盡快就院舍修例及更改統一評估機制進行廣泛的公眾諮詢。