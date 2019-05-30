【沙中線】禮頓質疑供詞不可信　地盤主管反駁：應學中科一早指控

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今日（29日）續由負責紮鐵的輝宜工程地盤主管吳民俊作供。代表禮頓的資深大律師石永泰多番質疑吳的供詞，認為根本無禮頓工程師要求他在鋼筋與螺絲帽錯配下仍「盡扭」，純粹是吳個人虛構。吳回應反駁指：「你可以話我無經驗，如果唔係我可以學中科某位先生，一早話（指控）你哋先啦」。

港鐵沙中線紅磡站屢被工程出問題。(資料圖片)

吳民俊早前作供時指，曾向禮頓工程師黎家灝反映，鋼筋與螺絲帽錯配，無法完全扭入，而且亦有螺絲帽未能外露於石屎外，不過黎卻回應「扭到幾多就幾多」。

石永泰（左一）今早盤問時，繼續質疑吳民俊的供詞。（洪嘉徽攝）

石永泰今早盤問時，繼續質疑吳民俊的供詞。石表示，在連接縫出現滲水問題後，吳曾與上司通電話，當時方知悉有滲水，於是向上司提到遇到螺絲帽問題，並對禮頓將問題歸咎於永光(輝宜工程由紮鐵分判商永光聘用)感到憤怒。吳亦於通話中，獲告知翌日需與禮頓展開會議。

石永泰續稱，會議期間，黎家灝的上司、禮頓項目總監Jonathan Kitching亦在場，並問及吳民俊有關鋼筋接駁的事宜，但吳當時未有為自己及永光抗辯，沒有提到鋼筋未接駁妥當為黎指示，令到永光「食死貓」。石質疑，黎根本無指示吳「盡扭」，純粹吳虛構。

吳民俊反駁稱，會議僅20分鐘，期間對方只簡單問及數個問題，例如有多少鋼筋是完全扭入螺絲帽等，之後到地盤巡查5至10分鐘後就結束。他表示，當時對方未有詳細提問，不認為需辯解；又認為如果禮頓認為會議重要，就應仔細查問，並作會議紀錄。他質疑，為何禮頓沒有不斷發問，認為對方或已知悉螺絲帽問題，「會唔會係你地本身已經知，如果唔係就問啦」。

吳民俊今日(30日)作供時反駁禮頓：「應學中科一早指控」。（洪嘉徽攝）

禮頓突提交三份補充供詞

對於石永泰的質疑，吳民俊直言：「你可以話我無經驗，如果唔係我可以學中科某位先生，一早話（指控）你哋先啦」。他又稱，由於自己已與上司交代，當時認為毋須由自己抗議。

另外，代表委員會的資深大律師Ian Pennicott表示，今早突收到三份禮頓的補充供詞，內容與吳民俊的作供有關，當中有指合約1111的承建商金門基利負責鑿開石屎以令螺絲帽外露，而非一直所指的禮頓負責。之後委員會一度休庭商議相關供詞的事宜。