強生於美被控助長濫用鴉片類藥物　藥劑師：港醫開藥保守未見濫用

美國俄克拉何馬州政府控告跨國藥廠強生（Johnson & Johnson）為了利潤促銷鴉片類止痛藥物，導致公眾成癮、濫藥，十年間有數千人死亡，構成美國最嚴重人為公共衛生危機。 濫用鴉片類止痛藥一直是美國的嚴重社會問題，惟香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，香港並未出現濫用鴉片類止痛藥的情況，主因是本港的相關的管制嚴格，而本港醫生亦對處方此類藥物一向持保守態度，因擔心會造成病人上癮，亦憂慮如開出的劑量過高，最嚴重可以致死；且外國人一般忍痛能力較低，外國醫生便較易「濫開」相關藥物。

崔俊明指，香港並未出現濫用鴉片類止痛藥的情況。 （資料圖片／羅君豪攝）

本港有約30種鴉片類止痛藥註冊 皆為嚴格管制危險藥

崔俊明表示，這宗發生在美國的案件，揭露藥廠的推銷手法，有機會影響到醫生對藥物的選擇。而在香港，鴉片類止痛藥物在本港屬於危險藥物，相關的監管達到最嚴格的級別，即需由醫生處方，藥劑師才可配藥，醫生及藥劑師亦需紀錄病人姓名及身分證，此類藥物更需鎖於一個專櫃之內。他稱，本港最少有30多種鴉片類止痛藥物經註冊，一般用於治療中度至嚴重程度的痛楚，即癌症的痛症或手術後的痛楚。

崔俊明指，外國對鴉片類止痛藥物亦有規管，不過外國醫生較易開出此類藥物，在美國甚至是「濫開」：「因為外國人覺得痛一定要解決，否則會影響生活質素，唔應該忍，但中國人就常忍痛。」他稱，本港醫生對處方此類藥物持保守態度，因擔心會造成病人上癮，亦憂慮如開出的劑量過高，會抑制病人的中樞神經系統，包括呼吸及心跳活動，最嚴重可以致死。