【麻疹爆發】衞生署指機場爆發已完結　周六起停止機場接種站運作

衞生署衞生防護中心（17日）表示，截至今日下午4時，暫未錄得新增麻疹個案。 至於在機場實施的防控麻疹措施，為機場人員服務的疫苗接種站截至今日下午6時，全日為23人接種麻疹疫苗，至今亦累計已為8501人進行接種。中心同時宣布，接種站明日（18日）起將停止運作，而與機場個案相關的病人當中，在傳染期到訪機場的最後日期為4月5日，至今日已經過兩個潛伏期，期間並沒有再錄得新增的相關個案，中心認為機場的麻疹爆發已經完結。

衞生防護中心宣布，設於機場的接種站明日（18日）起將停止運作。（資料圖片）

最後一宗感染個案4月5日

衞生防護中心表示，中心今年至今錄得73宗麻疹個案，當中29宗與機場工作人員爆發個案有關，麻疹的潛伏期可長達21天，與機場個案相關的病人當中，在傳染期到訪機場的最後日期為4月5日，至今日已經過兩個潛伏期，期間並沒有再錄得新增的相關個案，中心認為機場的麻疹爆發已經完結。

有關於驗血服務方面，衞生署早前為機場員工提供麻疹血清測試服務，累計共抽取777個血液樣本。此外，衞生署方為在本港工作的菲律賓外籍家庭傭工提供的麻疹血清測試驗血先導服務，則至今共抽取了146個相關血液樣本，參加者會獲個別通知其檢測結果。

中心發言人解釋，麻疹由麻疹病毒引起，病情一般輕微，但傳染性極高，麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低，病人從出疹前4日至出疹後4日內可把病傳染給別人。

發言人補充說，懷孕婦女及計劃懷孕婦女若對麻疹沒有免疫力，以及本港未滿一歲仍未適齡在「香港兒童免疫接種計劃」下接種麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗的兒童，不應前往麻疹屬風土病或出現爆發的目的地。