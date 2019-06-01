【非洲豬瘟】政府拒公開兩個涉事內地豬場　黃碧雲揶揄變國家機密

上水屠房一個月內出現兩宗非洲豬瘟，市民又要再「捱貴豬」。政府於5月10日公布的豬瘟個案，事隔3周，政府仍未公布任何調查結果，連病豬來自湛江哪個豬場亦未有公布，令人擔心豬隻追蹤出現問題，未能查出病豬根源。而昨日公布的非洲豬瘟，食物及衞生局局長陳肇始亦只表示「梅州其中一個豬場」，未有回應記者追問豬場名稱。 《香港01》過去三周，曾至少4次向食衞局及食物環境衞生署追問豬場名稱及調查結果，但未有回覆。 民主黨立法會議員黃碧雲促政府盡快公布內容，她認為內地未有做好把關，港府應先暫停內地豬隻來港。她更揶揄不公開豬場名稱，把涉事豬場名稱變成「國家機密」。

本港5月爆兩宗非洲豬瘟個案，涉事豬場分別位於湛江及梅州。（資料圖片／張浩維攝）

5月發生兩宗非洲豬瘟個案，涉事病豬分別來自廣東湛江及梅州，但政府一直未有公開豬場名稱，記者曾多次向食衞局及食環署查詢，但未有得到回應。

據了解，5月10日公布的非洲豬瘟個案，涉事病豬來自湛江徐聞縣廣墾海鷗畜牧有限公司南華豬場；昨日（5月31日）公布的新非洲豬瘟個案，據知該頭死豬來自梅州廣東客鄉農牧發展有限公司。

促港府派員北上查看檢測過程

對於政府一直未有公有豬場名稱，黃碧雲認為，不公開豬場名稱是內地的做事作風，把涉事豬場名稱變成「國家機密」，促政府應盡快公有詳情。她直言，國內豬隻來港過程黑箱作業，因為國內的疫情及涉事豬場沒有透明度，她認為一個月出現兩宗非洲豬瘟個案，顯示內地有關部門把關不力，認為政府應該親自派人到內地查看檢測過程。

「可能每一日食緊嘅內地豬都有事！」黃碧雲建議政府應暫停內地豬隻來港，直至疫情過去。她又提醒市民，5月出現兩宗個案，不但新鮮豬肉價格上升，政府賠償給豬商的錢亦是納稅人的錢，稱政府「一路殺，一路賠」，但卻沒有方法阻止非洲豬瘟個案蔓延。