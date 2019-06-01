【非洲豬瘟】荃灣民豐水餃隨時起價　深水埗維記豬膶麵減量應市

上水屠房一個月內出現兩宗非洲豬瘟個案，要關閉數日以銷毀場內活豬並清潔消毒。不過這次荃灣屠房雖仍供應數百隻活豬，但只及正常供應一成，在新鮮豬肉供應銳減下，售價倍升，不少使用鮮肉的食店及食肆大受影響。 以出售水餃、韭菜豬肉餅聞名的荃灣民豐粉麵行，負責人蔣太表示，店內仍有足夠鮮肉存貨，惟只足夠至明日（2日）使用，往後數日可能不足，一旦要再買入貴價豬肉，「未來幾日水餃分分鐘要加價。」以豬膶麵馳名的深水埗維記咖啡粉麵，負責人陳先生坦言是「天意」，期望現有的存貨及供應商能夠應付連日所需，渡過「難關」。

民豐粉麵行指現時店內仍有足夠鮮肉，明日的供應亦不成問題，但往後數日供應有可能受到影響。（梁煥敏攝）

民豐負責人表明不用冰鮮肉

荃灣民豐粉麵行門外一向大排長龍，今日（1日）為周末假期，有不少市民專程到來購買水餃、韭菜豬肉餅等食品，職員則坐在店內一旁「密密包餃子」。由於不少食品需用上新鮮豬肉，未來數日供應將受影響。負責人蔣太表示，現時店內仍有足夠鮮肉應付，明日的供應亦不成問題，但往後數日有可能受到影響。

蔣太說：「我哋同供應（商）傾好，其實點都會有得嚟嘅，聽日都無問題，後日就未知啦，分分鐘要加價出售，而家就用舊價，加幾多未知，啲客要買，貴咗都會買！」她又強調不會因此而採用冰鮮肉，只會因貨源而調整價格。

此外，民豐一向有出售鹹肉糉等應節食品，端午節將至，蔣太表示包糉用的肥豬肉早已準備好，今年的供應已經全部做好，故不受疫症所影響。

荃灣民豐粉麵行門外一向大排長龍，今日有不少市民專程到來購買水餃、韭菜豬肉餅等食品。（梁煥敏攝）

膶牛麵減少豬膶 多兩件牛肉

以「豬膶麵」馳名的深水埗維記咖啡粉麵，負責人陳先生表示，經過上個月「缺豬」的日子，現時已有一定的心理準備去應對。他指一切是「天意」，為應付「缺豬」的日子，將減少每一碗豬膶數量，「如果個客食（豬）膶牛（肉）麵，我用少啲豬膶，更多兩件牛啦！唔想得失嚟到嘅客，盡量做啦！」

他說上月中曾一度未有新鮮豬肉到港，為應付所需而一度用上冰鮮貨，現時豬膶來貨亦非常不穩定，坦言是多年來「算係難做日子」，現時只好跟應供商再洽討，盡量穩定貨源渡過這幾天的「難關」。

深水埗維記咖啡粉麵負責人陳先生表示，將減少每碗豬膶量。（資料圖片）

明約400本地豬應市

至晚上9時，食環署網站上未有提供明日活豬供應數字。香港禽畜業聯會副主席林榮源預計，明日會有400至500隻本地豬供應。他又指過去荃灣屠房，亦較少提交準確的本地豬數字予食環署。