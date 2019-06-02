【癌症新知】晚期肺癌患者新曙光　免疫治療為第三期患者及早下藥

根據世界衛生組織公佈的數據，無論從發病率看還是從死亡率看，肺癌都高居惡性腫瘤排名第一位，可謂癌症殺手中的殺手。在香港，肺癌亦屬本港頭號癌症殺手，2016年錄得4,936宗，佔總癌症人數26.6%。 肺癌患者性別統計，當中逾六成為男性，過去普遍認為肺癌的主要誘因是吸煙，大部的肺癌患者是因吸煙而引發的，一般市民以為只要不吸煙或及時戒煙，肺癌自然遠離我。但近年醫學研究得出一些驚人發現，其中一點是非吸煙人士及女性患病個案都有顯著增加，有針對中國非吸煙女性的研究顯示，長期在抽風欠佳環境下，過多的廚房油煙一樣有致癌的風險。 撰文：香港大學及中文大學臨床腫瘤學系名譽臨床助理教授施俊健醫生

二手煙毒害比一手煙為大，吸入肺中會引起細胞的基因變化，形成腫瘤。（資料圖片）

廚房油煙不可輕視

有關研究發現，部份患肺癌的女病人從來不吸煙，令醫學界要重新審視肺癌的成因。近十幾年，不吸煙患肺癌比例有增加趨勢，尤其是不吸煙的年輕女性患者增多，數字驚人。本港的肺癌發病率，近年雖有微跌之勢，男性患者過去10年稍減，但女性肺癌發病率卻稍稍上升，同時非煙民肺癌患者亦見上升。

年輕女性非吸煙患者的患肺癌數字上升，醫學界估計和基因突變有關。二手煙是其中一個關鍵成因，一手煙的高溫使煙草中的尼古丁等雜質的傷害會減少，但二手煙的溫度減低但雜質卻依然複雜，吸入肺中會引起細胞的基因變化，形成腫瘤。

研究同時指出，煮食時的食油煙亦是引起肺部細胞變異的元兇，煮食油中含有許不穩定物質，當油溫升高時這些物質就會分解，這些化合物質包括了致癌物質，當溫度升高時，就有機會導致慢性中毒，大大增加致癌風險。

女性肺癌發病率稍稍上升，同時非煙民肺癌患者亦見上升。（視覺中國圖片）

研究發現，吸煙者所患的肺癌和不吸煙者所患的肺癌有所不同，兩者體內產生變異的基因不一樣，不吸煙者所患的肺癌更很大原因是EGFR基因發生了改變，臨床上一些較新的標靶治療和免疫治療法對抗這類型的癌症，成效較大。

肺癌若轉移至腎上腺、肝、骨甚或腦部，幾乎無藥可治。（資料圖片）

一發現多屬晚期 死亡率相當高

肺癌的5年存活，由往年13%，到近年上升至20%。肺癌的存活率和期數有關，早期的存活率高達9成，然而到了第四期時存活和治癒的機會就極低了。因此，定期的身體檢查，能有助及時診斷出微癌，並於初發時及時治療，以免拖至後期無法可治。

肺癌死亡率相當高，原因是不少患者事前毫無病徵，一發現時已屬第四期晚期。一般第三期的肺癌患者的標準治療方法，都是混合治療為主，包括放射加化療。而一旦對化療、放射性治療無效，再復發轉移到其他器官，包括腎上腺、肝、骨甚或腦部，就幾乎無藥可治。

免疫治療原理是透過藥物激活自身的免疫系統對付癌細胞。（資料圖片）

免疫治療成新嘗試 適合第三期患者

晚期肺癌以化療及標靶藥治療為主，但當一線化療亦失效時，還可以根據醫生建議，使用免疫治療作新嘗試；免疫治療是近年治癌的一股新趨勢，其原理是透過藥物激活自身的免疫系統對付癌細胞。一直以來有關藥物主要針對性用於第四期，正如前述第四期是肺癌最晚期，延續生命的存活率很低。

有關肺癌晚期治療，最近有新的曙光出現。最新研究發現，第三期的肺癌患者除了化療、放療外，合併使用免疫療法。比起以前的混合療法，能令存活期延長，減低復發率。美國食品藥物管理局(FDA)已認可研究成果，已於去年批准名為PDL1的免疫療法進入臨床使用，為第三期肺癌病患者及早下藥帶來希望，為病人延長壽命，舒緩症狀，亦讓病人在治療期有更佳的生活質素。