母親患末期肺癌不獲資助購新標靶藥　女兒控訴醫管局制度殘忍無情

育有四旬智障兒子的蘇太，近月突然確診患上肺癌第四期，因她同時有基因突變，只可服用第三代標靶藥，惟此藥極為昂貴，蘇太哀訴政府無資助，醫院管理局的藥物名冊亦只是空有其名。 蘇太女兒今晚（12日）接受香港電台訪問時，同樣控訴制度殘忍無情，質疑為何母親必須先服第一代藥物，待病情惡化後才能獲資助，反問為什麼要拿病人的健康作為賭注。 為蘇太診治的瑪嘉烈醫院回覆查詢時，稱第三代標靶藥已納入關愛基金醫療援助項目，符合指定臨床情況及通過經濟審查的病人，可透過基金獲得藥費資助，但未有說明需符合甚麼指定臨床情況。

育有四旬智障兒子的蘇太，近月突然確診患上肺癌第四期。 （資料圖片／梁鵬威攝）

須先服第一代藥物才可申請關愛基金資助

蘇太女兒接受港台《自由風自由PHONE》訪問時，透露蘇太畢生省吃省喝，才能省下數十萬元，本來計劃留給兒子作日後生活費，惟現在無奈用作治病。她指，當她們得悉關愛基金可以資助第三代標靶藥後，認為屬德政，不過就質疑為何必須先服第一代藥物，待病情惡化後才能獲資助，反問為甚麼要拿病人的健康作為賭注，批評制度殘忍無情。

她坦言，她們非最不幸的一群，因仍有數十萬積蓄，認為若他人經濟能力更差，就只能放棄。她重申，透過媒體發聲，不只希望自己受惠，更希望令其他人得益，只盼政府那道門，能再開多一點。

蘇太在瑪嘉烈醫院接受治療。 （資料圖片）

瑪嘉烈醫院先為蘇太提供混合化療

瑪嘉烈醫院回覆查詢時稱，一般而言，腫瘤科會根據肺癌病人的情況，為病人制訂最佳的治療方案，例如混合化療，標靶治療等，不會因為個別資助機制而影響治療方案的決定。而醫院管理局明白癌症病人面對的經濟壓力和財政負擔，並透過撒瑪利亞基金和關愛基金醫療援助項目，資助合資格的病人使用指定的自費藥物。現時治療肺癌的標靶藥物Tagrisso (Osimertinib)已納入關愛基金醫療援助項目，符合指定臨床情況及通過經濟審查的病人，可透過基金獲得藥費資助。據了解，瑪嘉烈醫院將會先為蘇太提供混合化療。

蘇太上月突然被確診患上肺癌第四期，醫生判斷因她同時出現T790M基因突變，第三代標靶藥奧希替尼（Osimertinib）才適合她作治療，惟此藥索價每月6萬，蘇太難以負擔，而瑪嘉烈醫院醫生向她坦言，她必須先嘗試第一代標靶藥，或進行化療、電療，只有證實這些方法無效，才能轉介她申請資助。她哀訴政府無資助，醫院管理局的藥物名冊亦只是空有其名，實際上病人需符合多項條件才能得資助。