堅毅母親患末期肺癌　月6萬藥費要用智障子棺材本　哀政府無資助

40多年來獨力把智障兒子撫養成人的蘇太，熬過教導兒子自理的苦日子，熬過旁人冷眼的目光，兩年前她更挺身而出，為智障人士爭取得到政府資助牙科服務的權利，眾人方明白「一棚牙」的健康對他們而言有多重要。 可惜，巨人也會倒下，蘇太於上月突然被確診肺癌第四期，她積極尋求治療方法，而其肺癌屬基因突變，第三代標靶藥才適合治療，其他藥物都會無效。不過此藥昂貴，每月需大灑6萬元購買，她期望得到政府資助，卻被告知必須先試用第一及第二代標靶藥，如證實無效才可獲得轉介用第三代。但即使獲非牟利機構「資助」，要到服用第11個月起才生效，她感慨說：「這病的存活期只有半年多點，10個月後存活期已過！」

蘇太於上月確診肺癌第四期，母子二人相依相偎的時光不知尚有多久。 （資料圖片／梁鵬威攝）

今年73歲的蘇太家有一名44歲的智障兒子阿豪，兩年前政府欲停止資助為智障者人士而設的「盈愛﹒笑容服務」牙科服務，全靠蘇太挺身自白健康牙齒對智障兒子的重要性，才令服務得以延續。

因基因突變 需服第三代標靶藥

蘇太一直對兒子無微不至，惟母子二人相依相偎的時光不知尚有多久。蘇太上月初因咳嗽異常嚴重，咳至骨骼疼痛，到急症室求診，醫護人員建議她盡快到私家醫院照肺，結果上月中旬她花了9萬元，在港安醫院確診肺癌第四期。

其後她在港怡醫院臨床腫瘤科專科醫生顏繼昌協助下，得知屬於「非小細胞肺癌」，因出現T790M基因突變，第三代標靶藥奧希替尼（Osimertinib）才適合她作治療。不過，此藥每粒2,000元，一個月就需花費6萬元。

今年73歲的蘇太家有一名44歲的智障兒子阿豪，她一直耐心教導兒子照顧自已起居生活，亦會親自監督阿豪刷牙。 （資料圖片／梁鵬威攝）

她與家人在港怡醫院買了一個月的服用份量，兩星期後，檢查發現癌指數下降了40%，她亦自覺咳嗽減少，精神好轉。顏繼昌認為她值得繼續服用，寫轉介信給蘇太，着她到瑪嘉烈醫院繼續治療。可是，昨天瑪嘉烈醫院一位醫生卻向她坦言，「這藥適合你，但沒有資助。」

存活期僅半年 想得資助需先試第一及第二代標靶藥​

醫生與她商討有何法子解決眼前的用藥及藥費問題，結論卻是她必須先嘗試第一代標靶藥，或進行化療、電療，只有證實這些方法無效，才能轉介至聖雅各福群會申請資助。而原來「資助」亦屬「遠水」，根本不能救近火，蘇太解釋說：「原來首10個月是自費，第11個月開始才是免費！但這病的存活期只有半年多點，10個月後存活期已過。」

記者以病人家屬身份致電聖雅各福群會惠澤社區藥房查詢，職員告知，如欲申請資助，病人必須先試用第二代標靶藥，證實無效才可符合資格，而首10個月的確需要自費，或尋求關愛基金資助。

部分肺癌病人如同蘇太一樣，在確診時已發現基因變異，需要服用第三代標靶藥。 （資料圖片）

臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉解釋，部分肺癌病人會因使用第一及第二代標靶藥，出現耐藥性後才轉用第三代標靶藥，但亦有病人如同蘇太一樣，在確診時已發現基因變異，需要服用第三代標靶藥，「是少見的，少於一成人會一開始就確診有變異，他們食第一及第二代標靶藥都會無效，更有機會令病情轉差，因控制不到。」

拒絕眾籌​ 力爭政府資助 批藥物名冊限制過多

造化弄人，蘇太直言雖找到適合她的藥物，卻因財政負擔而不知如何是好，現時沒有收入，只可花費積蓄的她，心痛的不只因藥費昂貴，更因這筆治療費用，本來是她留給兒子作未來生活費的「棺材本」。不過為了兒子，也為對生命的堅持，她計劃繼續服用第三代標靶藥。有朋友提出為她眾籌，她卻婉拒，強調只希望政府提供資助。

她批評醫院管理局的藥物名冊只是「美其名有資助」，實際上病人需要符合一連串的條件才能獲得資助，若病人病況如同她一樣，無法及時得到適切治療，「好不值政府所為，好似好大方咁，贏了口碑。我唔想有同類家庭好似我咁被暪騙！」眼前的難關如同一座座大山，不知如何攀過，蘇太無奈道，「自己捱得過就捱啦！」

關注病人權益組織：醫管局制度僵化

關注病人權益的社區組織幹事彭鴻昌直斥醫管局的制度僵化，「有理無理都要第一代、第二代咁用上去，應對唔到病人的需要﹗」他認為醫管局應檢討用藥的政策，惟亦表明明白醫管局設此做法，是為了防止有財政能力的病人，在私家醫院接受較昂貴的藥物後，可以隨時重返公立醫院要求資助其用藥。