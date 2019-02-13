1期與4期肺癌存活率可相差5倍　標靶藥治療次序助延長治療時間

近年，世界各地均有研究指不同疾病出現年輕化跡象，包括癌症。根據香港癌症資料統計中心的數據，肺癌是全港第二大常見癌症，在2016年錄得4,936宗新症。 臨床腫瘤科專科醫生潘智文發現肺癌出現年輕化，45至64歲的組別有上升趨勢，而肺癌發病年齡的中位數亦有下調，由2009的男性發病中位數71歲、女性72歲，降至2016年男性69歲、女性67歲。潘智文形容「是一個值得留意的警號」。

臨床腫瘤科專科潘智文（左）及梁廣泉（右）指出，肺癌患者有年輕化趨勢。（受訪者提供）

本港在2016年錄得4,936宗肺癌新症，較2015年增加4%或188宗。臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉與潘智文翻查過去3年的臨床觀察數據，檢視肺癌中最常見的EGFR基因突變型肺癌患者的年齡分佈，均發現50歲以下的患者總人數與50歲以上的患者總人數相若，反映肺癌有年輕趨勢；因應年輕化趨勢，患者家庭支柱的情況亦有所增加。

潘智文表示，患者愈早確診及接受治療，存活率會大大增加，第1期與第4期的一年存活率更相差逾5倍。

潘智文指肺癌分為兩大類，當中約8成至8成半屬非小細胞肺癌，1成至1成半則屬小細胞肺癌。在亞太地區患者中，最常見於肺癌的基因突變類型多為EGFR基因突變。

梁廣泉表示，在評估過患者的肺癌及基因突變種類、期數、身體狀況、年齡等各方面因素後，醫生會為患者度身訂做治療方案，有國際研究指，若EGFR基因突變的患者採用阿法替尼作一線治療後，當病情惡化及出現基因突變時，再接受二線奧斯替尼治療用藥，有效延遲隨後的化療，最長可達28個月，治療次序更令患者的兩年存活率提高近8成。