羅致光：擬以關愛基金為劏房戶提供一筆過津貼　為期兩年

勞工及福利局局長羅致光今日（26日）發表網誌，稱計劃透過關愛基金推行一個新項目，為居於劏房的低收入住戶提供一筆過津貼，進行簡單家居改善／維修、購買傢俬等服務，以改善他們的家居環境。 羅致光指出，相關項目將由社會福利署負責推行，社聯將負責統籌。由於預算高達2.9億元，故會根據程序，先聽取立法會意見，及後將會提交給關愛基金專責小組及扶貧委員會審批，料明年第二季開始推行，為期兩年。

羅致光指出，正計劃透過關愛基金推行一個新項目，為劏房低收入住戶提供一筆過津貼。（資料圖片）

羅致光指出，經過數個月探討，正計劃透過關愛基金，為居於劏房的低收入住戶提供一筆過津貼，以進行簡單家居改善／維修、購買傢俬或家用物品及滅蟲滅蝨／防鼠患等服務。

社聯負責統籌

羅說，項目會由社會福利署負責推行，社聯將負責統籌並邀請非政府社會服務機構協助執行。社聯及其夥拍的非政府機構服務單位會處理申請，並會透過家訪，評估劏房戶的家居環境和改善項目的需要。

同時，服務單位亦會協助住戶連繫社會資源，包括各類扶貧措施等，為有需要劏房戶提供協助和支援。

料明年第二季起推行

他指出，有關項目預算超過一億元，故會根據程序，先聽取立法會民政事務委員會的意見，及後將會提交給關愛基金專責小組及扶貧委員會審批，預計明年第二季開始推行，為期兩年，預算約為2.9億元，可惠2.4萬個低收入住戶。

羅致光認為，為劏房戶提供租金、電費及水費津貼終會成為業主收益，所以政府對這些建議有所保留。（資料圖片）

對租金、電費及水費津貼有保留

對於坊間曾建議，政府應為劏房戶提供租金、電費及水費津貼。羅承認，津貼在統計上或可減低貧窮數字，並可減少作為貧富懸殊指標的堅尼系數。不過他補充，這些津貼雖可短暫紓緩住戶經濟壓力，但大部分終會成為業主收益，所以政府對這些建議有所保留。

相反，他稱現時建議的項目，預期每年會用過億元，若從現行計算貧窮人口數字的方法，由於項目不是現金轉移，故不會減低貧窮數字或堅尼系數，惟可實質改善劏房戶的生活質素。他說，政府沒有考慮採取一個可以「整靚條數」的方法，而是以這項目建立一個共融的社會。