首階段「精簡審批流程」實施　加快項目發展　屋宇署探討其他建議

發展項目的審批程序繁複，為改善情況，政府早前曾提出由發展局成立督導小組，精簡審批流程；而在上月中首批精簡審批安排措施已正式實施。 發展局局長黃偉綸今（2日）發表網誌，提到早前局方舉行業界研討會，讓業界更了解相關技術細節。 屋宇署總屋宇測量師林肇基亦透露，政府正積極探討其他精簡建議，包括上蓋面積和非建築用地的定義、樓宇後移和樓宇間距的標準等。

發展局早前舉辦了研討會，讓業界更了解相關技術細節。（黃偉綸網誌圖片）

黃偉綸今（2日）以「精簡發展項目審批流程」為題發表網誌，討論到政府推動精簡發展項目審批的情況。他網誌中提到，發展局「精簡發展管制督導小組」目前由常任秘書長（規劃及地政）擔任主席，成員包括屋宇署、地政總署及規劃署3個部門的代表，就精簡或改善現行發展管制制度擬定建議。

首批安排涉高度限制、綠化上蓋、園境

他又提到，第一批精簡審批安排，包括如何盡量統一建築物高度限制、綠化上蓋面積和園境3項發展管制參數，規劃署、屋宇署和地政總署3個部門已分別發布相關作業備考，而新安排亦已於5月15日正式實施。

黃偉綸又指出，發展局就精簡審批安排措施，在上月20日舉行了業界研討會。出席研討會的高級建築師韓松熹說，新作業備考詳細列出各部門的審批程序和要求，讓業界有更明確的指引可循。

林肇基亦透露，政府正積極探討其他精簡建議。（黃偉綸網誌圖片）

屋宇署總屋宇測量師林肇基亦透露，政府正積極探討其他精簡建議，包括地政總署的設計及規劃條文的應用、上蓋面積和非建築用地的定義、樓宇後移和樓宇間距的標準等。