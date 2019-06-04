【沙中線】禮頓工程師僅交兩成檢驗紀錄　指系統複雜WhatsApp代替

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今（4日）踏入第七日，由時任禮頓工程師呂慶如作供。委員會律師指，呂只提交了約兩成檢查及測量申請表格﹙RISC Form﹚。呂表示，當時依賴WhatsApp與港鐵交代工程檢驗情況，只要港鐵答應，就會展開下一階段工程。他又稱，當時過於繁忙，難以按時提交表格，而且表格系統複雜難以使用。

港鐵沙中線紅磡站屢被揭工程出問題。（資料圖片）

呂慶如為紅磡站列車停放處的時任工程師。代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott展示RISC Form紀錄表，指呂在路軌層板工程上，單計鋼筋接駁的關鍵檢查點檢查，在110份表格中，欠交98份，只遞交了22份。

對於未有遞交RISC Form，呂慶如表示，由於工作繁忙，無時間遞交表格，｢想要入﹙表格﹚個時都入唔切｣。他強調最初仍有私下紀錄檢查資料，但之後更忙，就忘記提交。他又稱，當時工程進度上有壓力，令到表格難以按時提交。

反批RISC Form系統複雜、耗時

呂慶如批評，RISC Form的使用系統複雜，耗費時間較想像長，有時系統會出現錯誤﹙error﹚。他續稱，雖曾向公司反映問題，不過｢合約用呢個系統，我改變唔到啲咩｣。

呂慶如表示，由於工作繁忙，未有時間遞交檢查及測量申請表格﹙RISC Form﹚。（黃偉倫攝）

Pennicott提到，RISC Form分A、B、C、D四個部分，惟部分由呂慶如提交的表格，僅完成了A部分，其他完全空白。呂表示並不知道。呂又稱，當時主要以WhatsApp與港鐵人員溝通，包括安排檢驗地點、時間，更以此作為檢查紀錄，只要港鐵口頭答應，就會展開下一程序施工。



被問及WhatsApp是否可代替RISC Form，呂慶如表示：｢呢個係我哋當時嘅做法｣，認為亦算是一個紀錄，而且可靠快捷，不過承認在工程紀錄而言，確不能完全取代表格。

代表政府的資深大律師許偉強引述港鐵證人供詞指，港鐵對禮頓未有提交RISC Form不滿。呂慶如表示，當時不覺得港鐵有不滿，雖然對方曾提醒，但態度友善，而且繼續｢收貨｣。

委員會主席夏正民問到，放工後可否將表格帶回家中完成。呂慶如表示，確可帶回家，但每日工作已非常繁忙，「你當我無能為力啦」。

另外，早前聆訊透露，北面連接隧道連接縫有滲水問題，之後發現有鋼筋未接駁妥當，最終需重建。呂慶如表示，2018年3、4月時，有份負責部分連接縫的重建，不過到5月，就調往其他地盤工作，改由被指下令「盡扭」鋼筋的禮頓工程師黎家灝負責。