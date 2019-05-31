【沙中線】禮頓工程師辯稱好忙　僅交兩份施工紀錄　逾百份欠交

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今（31日）續訊，繼續由禮頓工程師黎家灝作供。聆訊期間一份文件顯示，黎負責的工程範圍，只交了兩份「檢查及測量申請表格」 （RISC form），有逾百分欠交。黎解釋，工作過於繁忙，曾打算於合理時間內補做，但最終遺忘。黎又被質疑，為何在長時間的檢測中，都無法發現鋼筋接駁有問題，他表示工程期間一直不知有錯配問題，當時確未察覺鋼筋接駁不妥。

禮頓工程師黎家灝負責的工程範圍，只交了兩份「檢查及測量申請表格」 （RISC form），有逾百分欠交。（黃偉倫攝）

聆訊早前透露，北面連接隧道連接縫嚴重滲水，2018年2月鑿開石屎檢查時，發現有鋼筋未接駁妥當，負責紮鐵的分判商輝宜工程地盤主管吳民俊指，螺絲帽與鋼筋錯配，但黎家灝指示「盡扭」。



石屎檢驗RISC Form全欠交

代表委員會的資深大律師Ian Pennicott於聆訊間展示了一份文件，顯示黎家灝負責的工程，只提交了兩份關於檢驗鋼筋接駁的RISC Form，石屎檢驗則全部欠交，兩者共欠104份。對於未有完成RISC Form，黎承認表格確應該於完成檢驗後完成，每份只需5至10分鐘就可完成，但由於工作過於繁忙，故打算於合理時間（within a reasonable time period）內補做，惟最終忘記完成。

黎家灝又多次稱，與港鐵工程師Chris Chan一同檢驗鋼筋。庭上展示了多張非黎完成的RISC Form，顯示檢驗鋼筋的港鐵工程師主要為Kappa Kang，Pennicott問及黎，對此會否驚訝，他表示會。代表紮鐵分判商永光的大律師蔡一鳴質疑，黎無法完成RISC Form，無法找到Chris Chan簽署，是因為根本二人沒有一共檢驗鋼筋，不過黎否認。

Pennicott又展示黎家灝上司、禮頓施工經理譚志明的供詞，指譚從港鐵得知，2016年2月至2017年2月間，有RISC Form未有提交。譚指之後與屬下每人交談，提醒需提交紀錄。不過黎表示，忘了是否有對話。

對於吳民俊（中）曾指致電予黎家灝，反映鋼筋接駁有問題，黎作供時表示，在2018年鑿開石屎時，方知悉有錯配問題，否認吳民俊曾向自己反映出現錯配。 (資料圖片／洪嘉徽攝）

代表港鐵的英國御用大律師Philip Boulding問到，禮頓是否曾講述RISC Form的重要性，黎家灝表示有，亦承認是其工作的一部分。不過他續稱，由於專注於地盤工作，結果令RISC Form進度落後。他承認，缺乏紀錄的情況下，之後工程即使完成，都有可能會被質疑，而且亦難以彌補。他又稱，工作非常繁忙，涉及整條北面隧道，又包括隧道外的渠務工程，雖曾向公司反映，惟沒有新人加入。

禮頓工程師重申事前無發現鋼筋接駁有問題

因應黎家灝是否有於完成接駁鋼筋後，以及在灌注石屎前等關鍵檢查點作檢查，蔡一鳴提出連番質疑。黎稱，每日都會於早、午在工地例行巡查，每個位置花5至10分鐘；之後到兩個關鍵點，亦會各作5至10分鐘檢查。蔡一鳴憑此推算，工程期間，黎於12個位置，花4至15小時例行巡查工地，質疑為何未發現工人於接駁錯配螺絲帽時出現問題。蔡再推算，在12個位置的兩個關鍵檢查點中，各花一至兩小時檢查，為何同樣沒有發現鋼筋接駁出現明顯嚴重問題。蔡展示滲水後鑿開石屎檢視鋼筋的相片，認為肉眼明顯可見接駁不妥，有鋼筋絞牙外露。黎表示，確於檢查時，從未發現問題，當時無人向他透露有錯漏問題，而且並非逐支鋼筋都有檢查。

代表政府的資深大律師許偉強問及黎，是否曾收過指示，或有任何人教導如何巡查地盤，黎表示沒有，只是憑過往在其他地盤工作的經驗，即使經驗並不豐富。

對於吳民俊曾指致電予黎家灝，反映有接駁問題，黎作供時表示，在2018年鑿開石屎時，方知悉有錯配問題，否認吳民俊曾向自己反映出現錯配。委員會主席夏正民質疑，錯配源於承辦商出錯，並非紮鐵方問題，理應有向禮頓反映問題，保障自身利益。Pennicott亦稱，吳毋須自行決定冒險，將錯配鋼筋「盡扭」。黎表示，不知為何吳不反映問題。

Boulding質疑，黎家灝根本有指示吳民俊「盡扭」，早已得知鋼筋未有接駁妥當，故沒有通知Chris Chan 一同檢測，不過黎否認。

港鐵沙中線紅磡站屢被揭工程出問題。(資料圖片)

另外，禮頓訂購鋼筋後，原本應將之送至本地認可的化驗所作檢驗，不過黎家灝承認，由於工作過於繁忙，所以在159批鋼筋中，只有103批有送作檢驗，其餘未有作相同安排。

曾接受內部調查及警告 兩個月後升職

許偉強又問到黎家灝，是否曾因滲水，及鋼筋未接駁妥當等問題，而受到禮頓警告。黎指在2018年2月，即揭發問題後，曾受過禮頓的內部調查；不過同年4月，獲晉升為高級工程師。

黎家灝完成供後，原本由永光工料測量經理張益明作供，不過由於今日禮頓再有新陳述書呈上，內容與張的供詞有關，委員會需時研究，故張延至下周一作供。