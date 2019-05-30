【沙中線】查鋼筋爆羅生門　禮頓工程師稱與港鐵同檢查　港鐵否認

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今（30日）下午續訊，由禮頓工程師黎家灝作供。黎多次強調，曾與港鐵工程師Chris Chan一同檢查鋼筋接駁，惟委會員展示供詞時，顯示Chris Chan否認。 代表委員會的資深大律師Ian Pennicott在庭上展示多張工程相片，顯示鋼筋明顯未接駁妥當，質疑黎家灝為何檢查時未有發現問題。黎表示：「我當時就係看不到（I just didnt see at the time）。」不過他亦承認，沒有文件證實有檢查。

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今日（30日）下午續訊，由禮頓工程師黎家灝作供。（黃偉倫攝）

聆訊早前透露，紅磡站北面連接隧道連接縫嚴重滲水，2018年2月鑿開石屎檢查時，發現有鋼筋未接駁妥當，負責紮鐵的分判商輝宜工程地盤主管吳民俊指，螺絲帽與鋼筋錯配，但黎家灝指示「盡扭」。他又曾透露，由於鋼筋只扭入螺絲帽2至3圈，預料工程未能通過檢驗，惟最終竟未收到要求修補，就已完成灌石屎。

港鐵職員供詞否認與禮頓同檢驗

吳民俊又曾指，完成連接縫紮鐵工序後，未曾目睹黎家灝驗收。黎作供時表示，每日早、午都有例行巡視地盤，了解鋼筋接駁情況。他又指，紮鐵工序完成後，以及灌石屎前，都為關鍵檢查點，會與港鐵的建築工程師Chris Chan一共檢驗，完成後方會灌石屎。不過Pennicott展示Chris Chan的證人供詞，顯示他否認與黎一同檢驗，亦表示無人要求他作檢驗（I was never asked to inspect）。

沙中線紅磡站工程問題屢被揭發。（資料圖片）

黎家灝之後再三強調，確認在北面隧道的三個連接縫，以及調車接線，都是與Chris Chan作關鍵檢查點檢查，而且每次巡查時，自己與Chris Chan都會攜帶工程圖則。他又稱，每次知道紮鐵工序何時完成時，都會致電予Chris Chan，而且每次要聯絡港鐵人員檢查時，都會先聯絡他。

Pennicott之後在庭上展示多張相片，顯示連接縫有多處鋼筋未有接駁，質疑黎家灝為何巡查時未有發現，黎承認最初看到照片時感詫異，但檢驗時「我看不到（I didn’t see it）。」Pennicott再追問，情況相當明顯，為何未察覺，黎回應：「我當時就係看不到（I just didnt see at the time）。」之後Pennicott再問，究竟有多謹慎檢查，黎表示與港鐵一同檢查。不過Pennicott再質疑，根本沒有文件證實有檢查，黎承認確無證據，但再強調與Chris Chan一同作檢查。

就連接縫有出現螺絲帽錯配的問題，Pennicott指，由金門基利提供的螺絲帽為錐形，有黃色蓋子保護；而禮頓合約範圍的則為圓筒形，有紅色蓋子。他問到黎家灝，是否知悉兩者有不同，黎表示當時不知道，亦未曾除下蓋子了解螺絲帽形狀，因該蓋用作保護。委員會主席夏正民質疑，兩者顏色不同，一般顯示設計有異，問到黎對此會否感到奇怪。黎表示，當時只曾處理過一種螺絲帽，故未意識到會有不同。

雖然北面隧道連接縫出現滲水問題，2018年更需要重建，不過聆訊透露，黎家灝於同年由工程師晉升為高級工程師。