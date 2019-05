【沙中線】查鋼筋爆羅生門　禮頓工程師稱與港鐵同檢查　港鐵否認

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今(30日)下午續訊,由禮頓工程師黎家灝作供。黎多次強調,曾與港鐵工程師Chris Chan一同檢查鋼筋接駁,惟委會員展示供詞時,顯示Chris Chan否認。 代表委員會的資深大律師Ian Pennicott在庭上展示多張工程相片,顯示鋼筋明顯未接駁妥當,質疑黎家灝為何檢查時未有發現問題。黎表示:「我當時就係看不到(I just didnt see at the time)。」不過他亦承認,沒有文件證實有檢查。

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今日(30日)下午續訊,由禮頓工程師黎家灝作供。(黃偉倫攝)

聆訊早前透露,紅磡站北面連接隧道連接縫嚴重滲水,2018年2月鑿開石屎檢查時,發現有鋼筋未接駁妥當,負責紮鐵的分判商輝宜工程地盤主管吳民俊指,螺絲帽與鋼筋錯配,但黎家灝指示「盡扭」。他又曾透露,由於鋼筋只扭入螺絲帽2至3圈,預料工程未能通過檢驗,惟最終竟未收到要求修補,就已完成灌石屎。

港鐵職員供詞否認與禮頓同檢驗

吳民俊又曾指,完成連接縫紮鐵工序後,未曾目睹黎家灝驗收。黎作供時表示,每日早、午都有例行巡視地盤,了解鋼筋接駁情況。他又指,紮鐵工序完成後,以及灌石屎前,都為關鍵檢查點,會與港鐵的建築工程師Chris Chan一共檢驗,完成後方會灌石屎。不過Pennicott展示Chris Chan的證人供詞,顯示他否認與黎一同檢驗,亦表示無人要求他作檢驗(I was never asked to inspect)。

沙中線紅磡站工程問題屢被揭發。(資料圖片)

黎家灝之後再三強調,確認在北面隧道的三個連接縫,以及調車接線,都是與Chris Chan作關鍵檢查點檢查,而且每次巡查時,自己與Chris Chan都會攜帶工程圖則。他又稱,每次知道紮鐵工序何時完成時,都會致電予Chris Chan,而且每次要聯絡港鐵人員檢查時,都會先聯絡他。

Pennicott之後在庭上展示多張相片,顯示連接縫有多處鋼筋未有接駁,質疑黎家灝為何巡查時未有發現,黎承認最初看到照片時感詫異,但檢驗時「我看不到(I didn’t see it)。」Pennicott再追問,情況相當明顯,為何未察覺,黎回應:「我當時就係看不到(I just didnt see at the time)。」之後Pennicott再問,究竟有多謹慎檢查,黎表示與港鐵一同檢查。不過Pennicott再質疑,根本沒有文件證實有檢查,黎承認確無證據,但再強調與Chris Chan一同作檢查。

就連接縫有出現螺絲帽錯配的問題,Pennicott指,由金門基利提供的螺絲帽為錐形,有黃色蓋子保護;而禮頓合約範圍的則為圓筒形,有紅色蓋子。他問到黎家灝,是否知悉兩者有不同,黎表示當時不知道,亦未曾除下蓋子了解螺絲帽形狀,因該蓋用作保護。委員會主席夏正民質疑,兩者顏色不同,一般顯示設計有異,問到黎對此會否感到奇怪。黎表示,當時只曾處理過一種螺絲帽,故未意識到會有不同。

雖然北面隧道連接縫出現滲水問題,2018年更需要重建,不過聆訊透露,黎家灝於同年由工程師晉升為高級工程師。