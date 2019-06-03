【沙中線】螺絲帽鋼筋錯配　紮鐵商稱曾要求禮頓調查　惟對方無理

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今（3日）續訊，由分判商負責紮鐵的永光鋼鐵工程工料測量經理張益明作供。張益明指，知悉北面隧道有滲水問題後，曾根據地盤主管的說法，向禮頓發電郵，解釋螺絲帽錯配的問題，並稱曾要求禮頓安排聯合調查問題，但對方無安排。不過，代表禮頓的資深大律師石永泰質疑，電郵上的日期，與之前聆訊內容有出入。張解釋，日期只憑自己推測。張又稱，禮頓雖然指永光需就滲水問題索償，不過對方一直未有追究。

港鐵沙中線紅磡站屢被揭工程出問題。(資料圖片)

永光負責紅磡站北面連接隧道以及調車接線的紮鐵工程。聆訊早前透露，北面隧道連接縫出現滲水，事後發現鋼筋未接駁妥當，永光的分判商輝宜、其地盤主管吳民俊曾解釋，螺絲帽與鋼筋有錯配問題，無法扭入，但禮頓工程師黎家灝指示「盡扭」。

被質疑電郵日期與供詞所述不一

庭上展示了一封由張益明發予禮頓的電郵，內容是根據吳民俊向他提到的問題，包括向禮頓解釋鋼筋未接駁妥當的原因。電郵中提到，吳2017年2月向黎家灝稱發現問題，不過代表禮頓的資深大律師石永泰質疑，吳在作供時，則指是1月發現問題，質疑說法有出入。張解釋，吳當時未有向他提及何時發現問題，信件上的日期，僅靠自己憑文件推算。他又稱，曾要求禮頓安排聯合調查問題，但對方無安排。