【沙中線】港鐵原訂5月底向政府提交草擬報告　最終遲三日

港鐵沙中線工程屢爆醜聞，因應紅磡站問題，港鐵展開全面評估策略「善後」。代表政府的大律師周偉強於5月28日在沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊上透露，港鐵須於5月底前向政府呈交草擬報告。但據了解，港鐵最終未能如期提交，遲了數天延至昨日(6月3日)才提交。

港鐵沙中線紅磡站工程屢爆醜聞。(資料圖片)

根據港鐵的全面評估策略，港鐵會在第三階段綜合首兩階段的測試結果及利用當中獲得的月台建造細節、工程質量及考慮供應商所提供的技術數據等資料，為紅磡站擴建工程進行詳細結構分析，以確認工程的整體結構狀況。



代表政府的大律師周偉強於上月28日在聆訊上指，港鐵已完成紅磡站第二階段開鑿石屎檢測，並已展開第三階段全面策略評估。周又指，政府亦成立專責小組跟進，每日與港鐵商討，而港鐵需於5月底前，提交草擬報告予政府，並於6月底交最終報告。惟港鐵最終未有如期提交草擬報告，至昨日(3日)才提交。

曾以公眾假期為由未有按時提交

事實上，港鐵過去屢無視死線遲交報告，如於去年5月31日，路政署要求港鐵就紅磡站被揭鋼筋疑造假需在一周內、即6月7日提交報告；惟路政署事後收到港鐵信件，指由於需要向承建商收集有關資料，未能如期提交報告，最後要在6月15日才能提交。另外，去年6月18日路政署要求港鐵最遲於當日提交有關土瓜灣站「削筋」事件報告，港鐵卻稱由於該日是公眾假期，要翌日早上才提交，路政署對此感「失望和不滿」。