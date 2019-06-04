【沙中線】港鐵禮頓被揭早於2014年已知螺絲帽潛在錯配

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今（4日）下午續訊，由兩名時禮頓地盤主管梁億宏及黃獻慧作供。代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott展示多份會議紀錄，顯示禮頓早已知悉北面隧道連接縫位置的螺絲帽，來至兩間不同供應商，但最終依舊出現錯配問題。梁億宏表示，當時未見到有結構上的問題，而且即將離開該工地，故未有處理。黃獻慧則指，當時以為上司會處理問題，未加以關注。

時任禮頓地盤主管梁億宏今日(4日)作供。（黃偉倫攝）

聆訊早前透露，紅磡站北面連接隧道連接縫及調車接線有鋼筋與螺絲帽錯配的問題，同時有人和科技及Lenton兩個物料供應商的螺絲帽存在，前者為禮頓使用，螺絲帽屬平頭；後者則為錐型，由金門基利採用。最後，由於鋼筋接駁不妥，出現滲水問題。

會議紀錄顯示「禮頓會處理」螺絲帽錯配問題

聆訊今日(4日)下午由兩位時任禮頓地盤主管梁億宏及黃獻慧作供。Pennicott指，港鐵、禮頓、金門基利各方，就連接縫工程召開共22次聯合會議，其中早在2014年，即第7次會議，已提及有兩種品牌的螺絲帽；之後的會議紀錄，亦提到相關事項，包括金門基利將使用Lenton的螺絲帽，並寫到「禮頓會處理」。直到2017年初，調車接線工程已完成，而當時最後一次紀錄仍有相關字句。

時任禮頓地盤主管黃獻慧表示，以為上司會處理有關工程問題，故未有加以關注。（黃偉倫攝）

黃獻慧負責製訂會議紀錄，她表示，雖然紀錄一直提到禮頓會處理，但會議上未必有討論相關事宜，形容當時擬備紀錄，只是將句子複製到下一份紀錄，列為尚待處理。她又稱，相關工程問題不屬其管轄範圍，自己主要負責渠務工程，認為其上司會處理。

梁億宏則稱，2014年會議提到相關問題時，由於工程尚未展開，未見到有結構上的問題，而且自己即將離開地盤，故未加以處理。他又認為，會議紀錄已提到相關事項，之後接手的同事亦會知悉事件。