【六四晚會】母帶10歲子首次出席知真相　周日上街反《逃犯條例》

社會新聞
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六四事件踏入30周年，不少父母今晚（4日）帶小朋友出席維園燭光晚會。其中林太帶同兩名兒子到場，「趁而家仲有自由空氣，要維護我哋應有的言論自由！」林太的兒子林祈晉年僅10歲，被問到30年前發生的事，小朋友都可清楚說出，「用嚟紀念天安門廣場的人」、「殺死晒抗議的人」、「因為政府唔鍾意佢地抗議」。

10歲的林祈晉首次參加晚會，他稱老師有在課堂上講解事件。（楊榮飛攝）

「點解會有聚集？點解會有晚會？啲人有咩訴求？軍人點解要殺人？」通通都是林太兩名兒子的問題，林太首次帶兩名兒子到六四晚會，希望他們知道30年前的真相。她亦有曾帶小朋友到新聞博物館，從而解釋六四事件。

林太希望在六四事件踏入30周年，讓小朋友明白事情真相。（楊榮飛攝）

將帶兒子參加返《逃犯條例》遊行

林太的長子林祈晉說，老師在課堂上曾說過六四事件，他的理解是：「政府殺咗天安門廣場嘅學生，因為政府唔鍾意佢地抗議」。簡單數句，字字鏗鏘。

兩名兒子今年甫下課，吃過飯，林太便帶著小朋友到六四晚會。林太直言下周日（9日）亦會帶小朋友參加反《逃犯條例》修例遊行，「擔心第時小朋友講錯嘢就要坐監」。

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徐先生帶同8歲女兒參與六四晚會，直言6月9日亦會參與反修例遊行。（楊榮飛攝）

帶同8歲女兒參加晚會的徐先生也說，下周日（9日）亦一定會參與反修例遊行。他表示，逃犯條例是一個很易理解的條例，法治是香港最重要的基石，條例很明顯是有問題的，「並唔係好似林鄭月娥、李家超所講，好多人支持修訂，佢哋6月9日就會知道結果。」

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