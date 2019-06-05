【非洲豬瘟】上水屠房冀明恢復運作　業界指「日日清」或推高豬價

本港上周五（5月31日）再次發現有豬隻感染非洲豬瘟，上水屠房暫時關閉消毒，場內4100隻豬需銷毁。活豬業界連日來與政府就內地活豬供應事宜開會，香港豬肉行總商會理事長許偉堅今日(6月5日)致電港台節目《千禧年代》表示，政府及業界均已做到再度應市準備，相信今晚會完成消毒程序，待內地供港豬隻到埗後，期望端午節前可做到「無縫交接」。 不過，他提到，將來屠房「日日清」將可能推高豬隻拍賣價，並有機會轉嫁予消費者。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，政府及業界均已做到再度應市準備，相信今晚會完成消毒程序，待內地供港豬隻到埗後，期望端午節前可做到「無縫交接」。（資料圖片）

許偉堅指，政府及業界均對豬場「日日清」的方向有大致共識，認為是對於食物安全性有一定作用，現時的大方向，是來港的豬隻到上水屠房後陸續送到屠宰房，將不會留下約兩成活口，待同日下午進行第二輪屠宰，可騰空出時間為屠場進行清潔，程序上是可行的。

然而，他提到若要把場內的豬隻均作屠宰，可能會「豬隻日日清，拍賣價就日日升」，由於每日的豬隻需求均不一樣，拍賣價波幅較大，引致價格不穩定。但強調雙方朝着此方向探討，亦有檢討目前行業運作，只為當中的細節問題需要解決及落實，並將快有所決定。

許偉堅又指，年輕一輩在端午節期間對豬肉的需要不太大，部份傳統家庭則於早前購入肥豬肉用作「包糉」之用，市道普遍只上升兩三成，故影響未算太大，加上本港必定再有活豬推出市場，著市民不用擔心，惟業界本月至今未曾啟市，暫時難以計算損失。